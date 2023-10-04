٤ وظائف صحية شاغرة في هذه التخصصات بـ "قوى الأمن" بالرياض

الوظائف: اضافة اعلان



1- أخصائي تخدير:



2- أخصائي خدمات طبية طارئة:



3- طبيب نائب - أمراض وجراحة النساء والتوليد:



4- طبيب نائب - طب الطوارئ:



موعد التقديم:



طريقة التقديم:



الصحة تعلن عن وظائف



المسمى الوظيفي:



الشروط والمستندات المطلوبة:



أعلن مستشفى قوى الأمن بمدينة الرياض توفر 4 وظائف شاغرة في التخصصات الصحية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.- درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية التخدير).- رخصة (ساري الصلاحية) من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كأخصائي.- درجة البكالوريوس في خدمات الطوارئ الطبية أو ما يعادلها.- خبرة لمدة سنة في قطاع الرعاية الصحية.- شهادة طبية من كلية طب معترف بها.- شهادة تخصص زمالة مثل البورد السعودي أو ما يعادلها.- شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في الطب والجراحة (MBBS) أو ما يعادلها- خبرة مهنية لا تقل عن سنتين بعد الحصول على درجة الماجستير.- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/03/19هـ الموافق 2023/10/04م.- لمعرفة بقية التفاصيل والشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي:في وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن استقبال طلبات التوظيف لحملة البكالوريوس في تخصص (طب الأسنان) وذلك لمدة عشرة أيام على النحو التالي:- طبيب مقيم- وثيقة التخرج، موضحًا فيها التقدير العام، والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.- الحاصلون على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي.- شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.- شهادة برنت التأمينات التفصيلية، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.- عدم تسجيل فترة ساند، وكذلك فترة اللوكم من ضمن الخبرات.