الأربعاء، 19 ربيع الأول 1445 ، 04 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

٤ وظائف صحية شاغرة في هذه التخصصات بـ "قوى الأمن" بالرياض

الصحة
وزارة الصحة
أ أ
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أعلن مستشفى قوى الأمن بمدينة الرياض توفر 4 وظائف شاغرة في التخصصات الصحية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:اضافة اعلان


1- أخصائي تخدير:

- درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية التخدير).
- رخصة (ساري الصلاحية) من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كأخصائي.

2- أخصائي خدمات طبية طارئة:

- درجة البكالوريوس في خدمات الطوارئ الطبية أو ما يعادلها.
- خبرة لمدة سنة في قطاع الرعاية الصحية.

3- طبيب نائب - أمراض وجراحة النساء والتوليد:

- شهادة طبية من كلية طب معترف بها.
- شهادة تخصص زمالة مثل البورد السعودي أو ما يعادلها.

4- طبيب نائب - طب الطوارئ:

- شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في الطب والجراحة (MBBS) أو ما يعادلها
- خبرة مهنية لا تقل عن سنتين بعد الحصول على درجة الماجستير.

موعد التقديم:

- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/03/19هـ الموافق 2023/10/04م.

طريقة التقديم:

- لمعرفة بقية التفاصيل والشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي:
اضغط هنا

الصحة تعلن عن وظائف


في وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن استقبال طلبات التوظيف لحملة البكالوريوس في تخصص (طب الأسنان) وذلك لمدة عشرة أيام على النحو التالي:

المسمى الوظيفي:


- طبيب مقيم

الشروط والمستندات المطلوبة:


- وثيقة التخرج، موضحًا فيها التقدير العام، والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.
- الحاصلون على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي. 
- شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.
- شهادة برنت التأمينات التفصيلية، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.
- عدم تسجيل فترة ساند، وكذلك فترة اللوكم من ضمن الخبرات.



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