٤ وظائف صحية شاغرة في هذه التخصصات بـ "قوى الأمن" بالرياض

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أعلن مستشفى قوى الأمن بمدينة الرياض توفر 4 وظائف شاغرة في التخصصات الصحية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف:
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1- أخصائي تخدير:- درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية التخدير).
- رخصة (ساري الصلاحية) من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كأخصائي.
2- أخصائي خدمات طبية طارئة:- درجة البكالوريوس في خدمات الطوارئ الطبية أو ما يعادلها.
- خبرة لمدة سنة في قطاع الرعاية الصحية.
3- طبيب نائب - أمراض وجراحة النساء والتوليد:- شهادة طبية من كلية طب معترف بها.
- شهادة تخصص زمالة مثل البورد السعودي أو ما يعادلها.
4- طبيب نائب - طب الطوارئ:- شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في الطب والجراحة (MBBS) أو ما يعادلها
- خبرة مهنية لا تقل عن سنتين بعد الحصول على درجة الماجستير.
موعد التقديم:- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/03/19هـ الموافق 2023/10/04م.
طريقة التقديم:- لمعرفة بقية التفاصيل والشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي:
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الصحة تعلن عن وظائف
في وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن استقبال طلبات التوظيف لحملة البكالوريوس في تخصص (طب الأسنان) وذلك لمدة عشرة أيام على النحو التالي:
المسمى الوظيفي:
- طبيب مقيم
الشروط والمستندات المطلوبة:
- وثيقة التخرج، موضحًا فيها التقدير العام، والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.
- الحاصلون على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي.
- شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.
- شهادة برنت التأمينات التفصيلية، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.
- عدم تسجيل فترة ساند، وكذلك فترة اللوكم من ضمن الخبرات.