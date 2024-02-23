يوم ممتع للعوائل.. نزهة اليوم في حديقة النخيل بالمدينة المنورة (صور)

أ أ

تعد حديقة النخيل المدينة المنورة من أجمل أماكن التنزه، حيث تتميز بتصميمها الفريد و المميز فهي مُصممة على شكل نخلة ضخمة مما يضفي عليها المزيد من التميز و الجمال.



حديقة النخيل المدينة المنورة



أفضل الأنشطة في حديقة النخيل المدينة المنورة

مساحات خضراء







أماكن المشي والتنزه بالحديقة



التقاط الصور التذكارية



قصر المرح







حضور الحفلات



شراء التسالي والمأكولات



الجلوس والاسترخاء



ألعاب الصغار



أسعار دخول حديقة النخيل



مطاعم قريبة من حديقة النخيل



برجر تاستي



فنادق قريبة من حديقة النخيل



أين تقع حديقة النخيل المدينة المنورة

