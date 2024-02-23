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يوم ممتع للعوائل.. نزهة اليوم في حديقة النخيل بالمدينة المنورة (صور)

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حديقة النخيل
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تعد حديقة النخيل المدينة المنورة من أجمل أماكن التنزه، حيث تتميز بتصميمها الفريد و المميز فهي مُصممة على شكل نخلة ضخمة مما يضفي عليها المزيد من التميز و الجمال.اضافة اعلان

حديقة النخيل المدينة المنورة



تحتوي الحديقة على مساحات خضراء كثيرة مزروعة بأشجار النخيل العالية و تمتليء بأماكن الجلوس و ألعاب الأطفال كما تُقام بها العديد من الفعاليات و المهرجانات.
وتعتبر حديقة النخيل أحد الوجهات الأكثر شعبية للعائلات في المدينة حيث يقضون فيها أجمل الأوقات ويمتعون أنظارهم بطبيعتها الخلابة و خضرتها المزهرة.
ساعد موقع الحديقة والاهتمام بنظافتها على جلب الزوار إليها من الأماكن المُحيطة بها، فيجدون بها العديد من وسائل الترفيه كأماكن المشي والتنزه، وأخرى للجلوس، بالإضافة إلى مدينة ملاهي الأطفال التي يقضي بها الأطفال معظم أوقاتهم، وكل هذا إلى جانب توافر أكشاك بيع التسالي والحلوى.

أفضل الأنشطة في حديقة النخيل المدينة المنورة
مساحات خضراء


تضم الحديقة مساحات خضراء واسعة، بها أشجار النخيل، والأشجار والورود الموسمية، كما تضم أيضًا أماكن للجلوس.

أماكن المشي والتنزه بالحديقة

تنعم الحديقة بطقس معتدل وجو رائع معظم أيام العام، ما يشجع على التنزه والمشي فيها، حيث يُمكنكم الاستمتاع بالمشي في الممرات التي تم تمهيديها لخدمة الزوار وعلى جانبيها الأراضي الخضراء المترامية الأطراف، مما يبعث في النفس الراحة والاسترخاء.


التقاط الصور التذكارية

أثناء التجول والمشي بالحديقة سوف تجدون بعض التلال والأراضي المرتفعة المزروعة بالعُشب الأخضر والتي يُمكنكم صعودها والجلوس بها أو حتى التقاط الصور التذكارية بجانب المناظر الرائعة المُحيطة بكم.

قصر المرح


كما أن اطفالك سيقضون وقتًا ممتعًا عند دخول مدينة ملاهي الأطفال “قصر المرح”، الذي يعتبر عالم متكامل من الألعاب جُمعت في مكان واحد، فتجدون الألعاب الكهربائية، وبعض الطوافات والكرات العائمة بالبحيرات الصغيرة، بالإضافة إلى مجموعة من ألعاب الفيديو التي تُزيد من المتعة والإثارة لدى أطفالكم.

حضور الحفلات

تُقام بحديقة النخيل العديد من الاحتفالات والفعاليات الوطنية أو الترفيهية للأطفال.

شراء التسالي والمأكولات

كما يوجد في حديقة النخيل الكشاك التي يمكن شراء بعض التسالي والمأكولات الخفيفة التي تُساعد على شحن الطاقة لاستكمال الجولات وبأسعار مناسبة.


الجلوس والاسترخاء


أثناء المشي والتنقل بين أنشطة حديقة النخيل المدينة المنورة من لعب وشراء وما إلى ذلك؛ يُصبح من الضروري الجلوس لبعض الوقت للاسترخاء، وها هي الحديقة تضم مجموعة من المقاعد الخشبية المريحة على مسافات متقاربة، يُمكنكم الجلوس بإحداها.

ألعاب الصغار

ما زال للأطفال فرصة أخرى للاستمتاع، حيث تفترش الحديقة في بعض أجزائها بالرمال والتي وضع عليها بعض الألعاب البلاستيكية الآمنة على الأطفال، وبخاصة هؤلاء من هم دون العاشرة.


أسعار دخول حديقة النخيل

دخول المنتزه مجاني للعوائل، ولكن الألعاب تتنوع بين المدفوعة والمجانية، كما أن دخول ملاهي “قصر المرح” بتذكرة قيمتها 10 ريال للبالغين، و 5 ريال للصغار، كما توجد باقات بقيمة 50 ريال تشمل كل الألعاب.

مطاعم قريبة من حديقة النخيل

تجدون مجموعة من المطاعم التي تُقدم الوجبات الدسمة والمتكاملة بالقرب من الحديقة، ومن أقربها ما يلي:

برجر تاستي

مطعم يعمل مساءًا من الساعة 6 مساءًا للساعة 3 من صباح اليوم التالي، ويُقدم وجبات العشاء من برجر اللحم، وكرسبي الدجاج، بالإضافة إلى المُقبلات والسلطات، وأيضًا مشروبات غازية حسب الاختيار.


فنادق قريبة من حديقة النخيل

يوجد في مُحيط حديقة النخيل بالمدينة المنورة بعض أماكن الإقامة التي تتفاوت في الأسعار فيما بينها ومدى قُربها من الحديقة، ومن أقرب تلك الأماكن ما يلي:
لو ميريديان المدينة المنورة
يقع على بُعد 3.1 كم تقريبًا عن الحديقة، وتحديدًا على طريق خالد بن الوليد، ويوفر كافة المرافق والخدمات، والتي منها خدمة الغُرف، وإفطار جيد، كما يقع بالقرب من حديقة نسيم، وحديقة عروة.


أين تقع حديقة النخيل المدينة المنورة

تتميز حديقة النخيل بموقعها الجغرافي على طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، بالقرب من قصر طيبة تحديدًا في حي “الجرف”، كما يُمكنكم مُشاهدة الموقع والأماكن المُحيطة بشكل أوضح من خلال الخريطة التالية.. اضغط هنا

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