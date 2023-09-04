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ينطلق غداً .. مزاد اللوحات الإلكترونية يطرح فئات من حرف وحرفين ورقم ورقمين

اللوحات المميزة
مزاد اللوحات الإلكتروني يطرح فئات من حرف وحرفين ورقم ورقمين
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أعلنت الإدارة العامة للمرور عن انطلاق مزاد اللوحات الإلكتروني غداً بلوحات مميزة وفئات جديدة من حرف وحرفين ورقم ورقمين، من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 10 مساءً.
جاء ذلك على صفحة المرور الرسمية في "إكس"، حيث أشارت إدارة المررو إلى أن المزاد سيكون عبر منصبة "أبشر" الإلكترونية.

تمديد المزاد في آخر الدقائق

وأضافت، أنه في حال المزايدة خلال آخر الدقائق من الوقت المحدد لانتهاء المزاد؛ سيتم تمديد المزاد تلقائيًا.

طريقة الاشتراك في مزاد اللوحات المميزة

وأكدت أنا حددت الإدارة طريقة الاشتراك في مزاد اللوحات المميزة إلكترونياً عبر أبشر، وذلك من خلال 4 خطوات للوصول للخدمة كالتالي:
1- اختيار خدمات المرور.
2- الدخول مباشرة على منصة أبشر.
3- اختيار خدمات من تبويب خدمات.
4- اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

خدمة اختيار اللوحات المعدنية المميزة

وأشار إلى أن هذه الخدمة تأتي في إطار سلسلة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للتسهيل على المواطنين للاستفادة من خدمة اختيار اللوحات المعدنية المميزة المطروحة والتي تحتوي على حرف ورقم، أو حرفين ورقمين.

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