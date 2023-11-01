ينطلق اليوم.. 120 دولة تشارك في المنتدى الدولي للأمن السيبراني

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تنطلق، اليوم الأربعاء، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، النسخة الثالثة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني في مدينة الرياض. اضافة اعلان

وتنظم المنتدى الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع ذراعها التقني الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، بعنوان "رسم الأولويات المشتركة في الفضاء السيبراني".





شركات من 120 دولة



رفع مستوى الوعي



تعزيز دور الأمن السيبراني



استقرار الفضاء السيبراني



ويشارك في المنتدى، على مدى يومي 1 و2 نوفمبر، نخبة من صناع القرار، والرؤساء التنفيذيين من المنظمات الدولية ذات العلاقة، وأبرز الشركات العالمية من أكثر من 120 دولة.ويحتضن المنتدى عددًا من المجموعات المعرفية المتخصصة التي تتناول أحدث قضايا الفضاء السيبراني في القطاعات الحيوية؛ منها ما يتعلق بسلاسل الإمداد، والمدن الذكية، ومستقبل الفضاء السيبراني.ويهدف المنتدى لرفع مستوى الوعي، واستشراف الحلول الشمولية المبنيّة على التكامل في الجهود بين الدول ومختلف الجهات في القطاعين العام والخاص.ويشهد المنتدى إطلاق عدد من المبادرات والمشاريع ذات البعد الدولي، وتوقيع عدد من الجهات المحلية والدولية ذات الصلة بالقطاع لمجموعة من الاتفاقيات، التي تسهم في تعزيز جوانب التعاون الدولي.وتعزيز دور الأمن السيبراني كعنصر ممكّن لمواجهة تحديات المستقبل، ومساهم في صناعة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة وحول العالم.ويخلص المنتدى إلى رسم الأولويات المشتركة في الفضاء السيبراني عبر مجموعة من النقاشات والجلسات التي تتناول الموضوعات الإستراتيجية ذات الصلة بالأمن السيبراني.وتتركّز الموضوعات الإستراتيجية حول خمسة محاور فرعية، وهي: استقرار الفضاء السيبراني، والنمو في الفضاء السيبراني، والفجوات السيبرانية، والعقلية السيبرانية، بالإضافة إلى التطورات المستقبلية في الأمن السيبراني.وتعظم هذه الأولويات العمل المشترك في التركيز على القضايا الحيوية والإستراتيجية في الفضاء السيبراني.