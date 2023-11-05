ينتهي غدًا.. استمرار التقديم لشغل الوظائف التعليمية لهؤلاء الخريجين

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كشف معهد الإدارة العامة، عن استمرار التقديم لشغل الوظائف التعليمية في كل من الرياض، وجدة، والدمام، وأبها.
الوظائف
متاحة للخريجين من حملة البكالوريوس وأوضح
أن الوظائف متاحة للخريجين من حملة البكالوريوس فأعلى في التخصصات الإدارية والمالية
والتقنية "لا يشترط الخبرة"، يستمر حتى غدًا الاثنين 1445/4/22هـ.
وأكد توفر وظائف تعليمية شاغرة لحملة البكالوريوس والماجستير عن طريق التعاقد للعمل بالمركز الرئيس والفروع والتي يرغب بشغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة، وذلك على النحو التالي:
1- وظائف
المدربين "حملة الماجستير"- المتطلبات:
درجة الماجستير في تخصص "الإدارة العامة، المالية العامة، العلوم المالية، الموارد
البشرية، إدارة المخاطر المالية، السلوك التنظيمي".
2- وظائف
مساعدي المدربين "حملة البكالوريوس"
المتطلبات:
درجة البكالوريوس في تخصص "إدارة الأعمال، إدارة سلاسل الإمداد، علم البيانات،
الذكاء الاصطناعي، علوم الحاسب الآلي، نظم المعلومات، الاقتصاد، هندسة البرمجيات".
الشروط
العامة
- إجادة
اللغة الإنجليزية.
- اجتياز المقابلة الشخصية.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- الالتزام بمقر التعيين الذي يحدده المعهد.
- أن تكون الدراسة لجميع المراحل العلمية بنظام الانتظام.
- أن تكون الدراسة لمرحلة الماجستير بنظام المواد الدراسية أو نظام المواد الدراسية والبحث معًا.
- ألا يقل المعدل التراكمي عن (3.75 من 5) أو (3 من 4).
- ألا يكون قد مضى على تاريخ التخرج أكثر من 3 سنوات لحملة البكالوريوس.
- أن تكون الدرجات العلمية الحاصل عليها المتقدم من خارج المملكة معادلة من قبل وزارة التعليم.
- ألا يزيد عمر المتقدم عن (37) لحملة الماجستير، و(27) لحملة البكالوريوس.
- الالتزام بإكمال الدراسات العليا لحملة البكالوريوس في الخارج حسب التخصص الذي يحدده المعهد لدرجة الماجستير.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون محكومًا عليه بحد شرعي، أو أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو تم إيقافه من عمله سابقًا.