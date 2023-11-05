ينتهي غدًا.. استمرار التقديم لشغل الوظائف التعليمية لهؤلاء الخريجين

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كشف معهد الإدارة العامة، عن استمرار التقديم لشغل الوظائف التعليمية في كل من الرياض، وجدة، والدمام، وأبها.

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الوظائف متاحة للخريجين من حملة البكالوريوس



وأوضح أن الوظائف متاحة للخريجين من حملة البكالوريوس فأعلى في التخصصات الإدارية والمالية والتقنية "لا يشترط الخبرة"، يستمر حتى غدًا الاثنين 1445/4/22هـ.وأكد توفر وظائف تعليمية شاغرة لحملة البكالوريوس والماجستير عن طريق التعاقد للعمل بالمركز الرئيس والفروع والتي يرغب بشغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة، وذلك على النحو التالي:





1- وظائف المدربين "حملة الماجستير"



2- وظائف مساعدي المدربين "حملة البكالوريوس"



الشروط العامة



طريقة التقديم

