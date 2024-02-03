ينتهي الإثنين.. "المرور" تعلن عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد

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أعلنت الإدارة العامة للمرور طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد عبر منصة ⁧أبشر⁩ التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيا. اضافة اعلان





مزاد اللوحات الإلكترونية يبدأ غدا:



4 خطوات للوصول إلى الخدمة:



خطوات الاستعلام عن المركبة المحجوزة



تعرف على خطوات الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة إلكترونيًا عبر منصة "أبشر".



وقالت إن المزاد يبدأ الأحد 4 فبراير وينتهي الاثنين الموافق 5 فبراير الجاري، على أن يتم الدخول عبر مجموعة من الخطوات.ويمكن الوصول للخدمة كالتالي:1- الدخول عبر منصة أبشر2- اختيار خدمات من تبويب خدماتي3- اختيار المرور4- اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكترونية.في وقت سابق، حددت الإدارة العامة للمرور بالتفصيل خطوات الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة إلكترونيًا عبر حساب المستفيد في منصة "أبشر".1- الدخول لحساب أبشر2- الذهاب إلى خدمات المركبات ثم استعلامات3- اختر استعلام المركبة المحجوزة4- عند حجز المركبة سيتم عرض المعلومات التالية "اسم وموقع الحجز، وتاريخ حجز المركبة".عبر منصة "أبشر"، يمكن الاستعلام عن تأمين السيارة بإدخال بعض البيانات مثل الرقم التسلسلي وذلك باتباع الخطوات التالية:1- سجل الدخول إلى منصة أبشر.2- اختر “أبشر أفراد”.3- سجل بيانات الدخول المطلوبة منك مثل اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي.4- اختر خدمات المركبات، ومنها اضغط على أيقونة الاستعلامات.5- اختر صلاحية التأمين على المركبات.6- ستجد جميع المعلومات التي ترغب في التعرف عليها.