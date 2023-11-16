يعيش في منزل والده بدون صك.. هل يمكنه التسجيل كمستقل في حساب المواطن؟

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أكد برنامج حساب المواطن، أهمية إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية للحصول على الدعم المستحدق في حالة التسجيل كفرد مستقل.





التسجيل كفرد مستقل اضافة اعلان



أعلن حساب المواطن، أن الدفعة 72 - شهر نوفمبر صدرت مشمولة الدعم الإضافي عقب صدور توجيه ملكي باستمرار العمل بالبرنامج، وتمديد الدعم الإضافي حتى شهر ديسمبر 2023.

جاء ذلك في رد من البرنامج على استفسار مستفيد بشأن مدى إمكانية التسجيل في البرنامج كفرد مستقل، رغم أنه يعيش في مسكن الوالد بدون صك.وأجاب حساب المواطن، بقوله "وعليكم السلام، في حال كنت فرد مستقل لابد من إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب ، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنك زيارة الموقع والدخول إلى حسابك(تفاصيل الطلب -إدارة المرفقات) ، نسعد بخدمتك".وفي وقت سابق،

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على أحد المستفيدين: "مبلغ الدعم الحالي يمثل استحقاقك شاملاً مبلغ الدعم الإضافي".

وأضاف: "ولمعرفة قيمة استحقاقك يمكنك الدخول على الحاسبة التقديرية عبر الرابط (اضغط هنا).





كم الدعم الإضافي؟



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

