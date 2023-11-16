الخميس، 02 جمادى الأولى 1445 ، 16 نوفمبر 2023

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يعيش في منزل والده بدون صك.. هل يمكنه التسجيل كمستقل في حساب المواطن؟

حساب المواطن - التسجيل
حساب المواطن
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أكد برنامج حساب المواطن، أهمية إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية للحصول على الدعم المستحدق في حالة التسجيل كفرد مستقل.

التسجيل كفرد مستقلاضافة اعلان


جاء ذلك في رد من البرنامج على استفسار مستفيد بشأن مدى إمكانية التسجيل في البرنامج كفرد مستقل، رغم أنه يعيش في مسكن الوالد بدون صك.
وأجاب حساب المواطن، بقوله "وعليكم السلام، في حال كنت فرد مستقل لابد من إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب ، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنك زيارة الموقع والدخول إلى حسابك(تفاصيل الطلب -إدارة المرفقات) ، نسعد بخدمتك".

وفي وقت سابق، أعلن حساب المواطن، أن الدفعة 72 - شهر نوفمبر صدرت مشمولة الدعم الإضافي عقب صدور توجيه ملكي باستمرار العمل بالبرنامج، وتمديد الدعم الإضافي حتى شهر ديسمبر 2023.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على أحد المستفيدين: "مبلغ الدعم الحالي يمثل استحقاقك شاملاً مبلغ الدعم الإضافي".
وأضاف: "ولمعرفة قيمة استحقاقك يمكنك الدخول على الحاسبة التقديرية عبر الرابط (اضغط هنا).


كم الدعم الإضافي؟

يتم توزيع الدعم على المستحقين من برنامج حساب المواطن على النحو التالي:
- إضافة مبلغ 720 ريالاً لـ رب الأسرة.
- كل تابع أكبر من 18 عامًا يحصل على 360 ريالاً.
- التابع الأقل من 18 عامًا يحصل على 215 ريالاً.

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

– الهوية الوطنية وكارت العائلة.
– معلومات عن العمل والراتب.
– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.
– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.
– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.
– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.
– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

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