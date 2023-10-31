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صحيفة تواصل الالكترونية

يضم 15% من عدد الطلاب.. 20 مليار ريال القيمة السوقية للتعليم الأهلي

التعليم الأهلي
إحدى مدارس التعليم الأهلي بالمملكة
أ أ

كشف رئيس اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي في اتحاد الغرف السعودية عبدالعزيز الفهد، أن إجمالي حجم الاستثمار «القيمة السوقية» للتعليم الأهلي في المملكة، يصل إلى 20 مليار ريال.اضافة اعلان

مليون طالب في التعليم الأهلي

وأضاف، في تصريحات لصحيفة "الوطن"، أن متوسط عدد طلاب التعليم الأهلي يصل إلى مليون طالب وطالبة في مختلف المراحل التعليمية «التعليم العام»، وذلك بنسبة 15% من إجمالي الطلاب والطالبات، وفي ازدياد النمو بشكل سنوي.

جدية المدارس

أبان الفهد، أن آلية تحديد رسوم الدراسة في كل مدرسة أهلية مبنية على قانوني العرض والطلب كمؤشر رئيس، علاوة على معايير وبنود أخرى، من بينها: المرافق، والمناهج، وجديّة المدارس، ومواقعها، وكونها أجنبيه أو أهليه.
وشدد على أن اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي في اتحاد الغرف السعودية، أو اللجان في الغرف التجارية الصناعية في المناطق والمحافظات، وكذلك وزارة التعليم، لا تتدخل في تحديد رسوم الدراسة.
لافتًا إلى أن استرداد رسوم الدراسة تكون موضحه لأولياء الأمور في العقد المدون بين ولي الأمر والمدرسة، بجميع التفاصيل فيها، وتشمل السياسات المالية، وهي التي توضح آلية الاسترداد.

6 إنجازات للجنة

وعملت اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي خلال فترة عملها على إنجاز الآتي:
1 - دراسة التخصيص والمقارنة الدولية.
2 - دراسة مقترح مبادرات تخصيص قطاع التعليم.
3 - عمل ملخص توطين المهن التعليمية في المدارس الأهلية والعالمية.
4 - دراسة خطة استقلال القطاع.
5 - عمل ملخص المقارنة الدولية للجهات المستقلة.
6 - دراسة الوضع الراهن لقطاع التعليم الأهلي في السعودية.

4 حلول لإشكاليات المدارس الأهلية

وحدد ملتقى التعليم الأهلي عددًا من التوصيات لحل إشكاليات المدارس الأهلية تمثلت في:
1 - دراسة الأخطاء الشائعة في تقديم الطلبات في منصة التراخيص والعمل على إيجاد الحلول المناسبة.
2 - حث المدارس الأهلية على الاستفادة من الخدمات التي تقدمها شركة تطوير وفق أسس الشراكة الواعدة.
3 - التواصل المستمر مع اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب باتحاد الغرف السعودية لضمان رصد التحديات، ودراستها وإيجاد الحلول المناسبة لها.
4 - إعداد لقاءات دورية بين اللجنة الوطنية وملاك المدارس الأهلية.

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