يريد نقل ملكية السيارة لابنته وعمرها 17 عاما.. المرور يعلق

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حددت الإدارة العامة للمرور ضوابط نقل ملكية رخصة المركبة ومدى إمكانية نقل الملكية للأبناء في حال كان العمر 17 عاما.

جاء ذلك في رد من المرور، على سؤال مستفيد قال فيه : "سلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أرغب بنقل ملكية السيارة باسم ابنتي عمرها ١٧ سنة والبنك هو المالك حاليا، هل يمكن ذلك؟".



نقل ملكية المركبة



وأجاب المرور بقوله : "وعليكم السلام، فيما عدا الشخص الاعتباري لا تسجل المركبة لمن لا يسمح له بالقيادة الا بعد تحديد مفوض لقيادتها يحمل رخصة قيادة سارية المفعول تؤهله لقيادة المركبة. سعدنا بتواصلك".





نقل ملكية السيارة بوجود المخالفات

الفحص الفني الدوري للمركبات بمختلف أنواعها





تفويض خارجي لشخص عليه مخالفات لقيادة سيارة



خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية





تفاصل المعلومات عن المخالفات المرورية



وفي إفادة سابقة، أوضحت عبر صفحتها الرسمية بمنصة "إكس"، أن "وجود المخالفات على المالك لا يمنع نقل ملكية المركبة شريطة سريان رخصة السير والفحص الدوري".وأضافت: عليك بـ"سداد الرسوم، وبإمكانك مراجعة أقرب قسم رخص سير والتقدم بطلبك".وكانت الإدارة العامة للمرور قد أكدت على ضرورة الفحص الفني الدوري للمركبات الخاصة الجديدة، ومركبات الأجرة العامة، والحافلات العامة، والنقل العام.وأوضحت "المرور" أنه "يجرى الفحص الفني الدوري للمركبات الخاصة الجديدة بعد مرور 3 سنوات، ومركبات الأجرة العامة والحافلات العامة والنقل العام بعد سنتين من الترخيص لها لأول مرة، ومن ثم يجب الفحص سنويًا".جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المواطنين يقول فيه: "بعد انتهاء الفحص الدوري كم عندي مهلة عشان أُجْبَر بعدها إني أفحص؟".وأوضح "المرور" عبر حسابه بمنصة "إكس": "ينص نظام المرور المادة السابعة عشر الفقرة 2 بتسديد المخالفات المرورية إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له، وأن لا يكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة".جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المستفيدين يقول فيه: "أريد أن أسوي تفويضًا خارجيًا لشخص عليه مخالفات، مع العلم أنه لا يوجد عليّ مخالفات، واستمارة السيارة سارية، وكذلك يوجد تأمين".يعد الاستعلام عن المخالفات المرورية من الأمور التي يهتم بها قائدو المركبات في المملكة، وذلك للتعرف على المخالفات التي ارتكبوها، ودفع الغرامات المستحقة عليها. وفيما يلي خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر 1445:1ـ تسجيل الدخول إلى منصة أبشر باستخدام رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة وكلمة المرور.2ـ اختيار خدمات الأفراد من القائمة الرئيسة.3ـ اختيار خدمات المرور.4ـ اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية.5ـ إدخال رقم اللوحة المرورية.6ـ الضغط على زر “عرض”.تظهر بعد ذلك معلومات المخالفات المرورية حيث رقم المخالفة، تاريخ المخالفة، نوع المخالفة، الموقع الذي وقعت فيه المخالفة، الغرامة المستحقة.يمكن بعد ذلك سداد المخالفات المرورية إلكترونيًا من خلال منصة أبشر، أو من خلال تطبيق أبشر للأجهزة الذكية، أو من خلال القنوات المصرفية المتعددة.الإدارة العامة للمرور المرور تجديد لوحات السيارة الفحص الدوري للمركبات نقل ملكية السيارة بوجود المخالفات رخصة السير المخالفات المرورية خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية