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يرى بالعين المجردة.. قمر التربيع الأخير يزين سماء المملكة

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قمر التربيع الأخير
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عند منتصف الليل، يُشرق القمر في طور التربيع الأخير لشهر جمادى الأولى بسماء الوطن العربي ، وسيكون مشاهداً لبقية الليل.

القمر أكمل ثلاث أرباع مداره حول الأرض

وكشف رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن من أجمل المناظر سيكون رصد القمر عالياً في السماء، ويكون أكمل ثلاث أرباع مداره حول الأرض لهذا الشهر.

منظر ثلاثي الأبعاد

وعدّ ابو زاهره فترة التربيع الأخير حيث يظهر نصف القمر ونصفه الأخر مظلم بالوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير, لأن الجبال والفوهات تكون واضحة جداً خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي على القمر نظراً لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد وهي فرصة التصوير الفلكي.

تقلص المسافة الظاهرية بين القمر والشمس

يشار إلى أنه خلال بضعة أيام مقبلة ستتقلص المسافة الظاهرية بين القمر والشمس إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادًا لوصوله لمنزلة الاقتران لشهر جمادى الآخرة.

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