يربط عسير بمكة.. تكثيف العمل لتنفيذ مشروع طريق "الخرمة- رنية- بيشة"

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أعلنت الهيئة العامة للطرق عن ارتفاع وتيرة تنفيذ أعمال مشروع ازدواج طريق "الخرمة، رنية، بيشة"، الذي يبلغ طوله 360 كم، بحارتين في كل اتجاه.





الطريق يربط منطقتي مكة المكرمة وعسير اضافة اعلان



إنهاء خمس مراحل من المشروع



أهداف إستراتيجية قطاع الطرق



ويهدف المشروع للربط بين منطقتي مكة المكرمة وعسير بطريق مزدوج، وإلى رفع مستوى السلامة، والإسهام في تحسين جودة البنية التحتية للطرق، وتقليل الحوادث.وأضافت الهيئة أنها انتهت خمس مراحل من المشروع من أصل تسع مراحل، حيث انتهت المراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة وذلك بطول 237 كم بنسبة 100%.فيما سجّلت نسبة الإنجاز في المرحلة السادسة 89%، وبلغت نسبة إنجاز المرحلة السابعة 67%، كما وصلت النسبة في المرحلة الثامنة إلى 94 %، وبلغت النسبة في المرحلة التاسعة 92%.يذكر أن إستراتيجية قطاع الطرق تستهدف تعزيز واستدامة قطاع الطرق بقيادة كفاءات وطنية، والرفع من جودة شبكة الطرق وتجربة مستخدميها، حيث ترتكز الإستراتيجية على 3 محاور وهي:- الجودة.- السلامة المرورية.- الكثافة المرورية.