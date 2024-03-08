يدخل حيز التنفيذ 1 رمضان.. محامي يفجر مفاجأة حول ضوابط تنظيم إيقاف الخدمات (فيديو)

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مع دخوله حيز التنفيذ ابتداء من 1 رمضان، كشف المحامي فيصل الفوزان عن مفاجأة حول ضوابط تنظيم إيقاف الخدمات.





محامي يفجر مفاجأة حول ضوابط تنظيم إيقاف الخدمات



تنظيم إيقاف الخدمات يمر بثلاثة مراحل







المحامي فيصل الفوزان: الضوابط لا تحجم قرارات قاضي التنفيذ من اتخاذ الوسائل الوقائية من منع السفر والسجن.. وليس كما يعتقد البعض pic.twitter.com/2Q4Mrd4JBd #الإخبارية فيديو | تنظيم إيقاف الخدمات يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 رمضان..المحامي فيصل الفوزان: الضوابط لا تحجم قرارات قاضي التنفيذ من اتخاذ الوسائل الوقائية من منع السفر والسجن.. وليس كما يعتقد البعض #نشرة_النهار March 8, 2024

وأوضح في تصريحات لـ "الإخبارية"، أن الضوابط لا تُحجّم قرارات قاضي التنفيذ من اتخاذ الوسائل الوقائية من منع السفر والسجن.وأضاف أن البعض كانوا يعتقدون أن الضوابط تُحجّم قرارات قاضي التنفيذ، مؤكدًا أن محكمة التنظيم لديها كل الأدوات لاتخاذ ما يلزم.وأكد أن تنظيم إيقاف الخدمات من المقرر أن يمر بثلاثة مراحل، وأن لكل مرحة مدة محددة،وأشار إلى أن تنظيم إيقاف الخدمات، يأتي ليؤكد الضمان القانوني وموثوقية الإجراءات التي تعزز حماية حقوق الفرد وفق آليات تضمن التطبيق السليم للقرار بما يحفظ حقوق الجميع لدى سائر الجهات ذات الصلة.