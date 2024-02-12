يختم القرآن كل شهر ويهدي ثوابه لوالده.. ما حكمه؟

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أجاب الشيخ صالح الفوزان عضة هيئة كبار العلماء عن سؤال من شخص يسأل عن ختم القرآن كل شهر ويهدي ثوابه للأموات.





حكم إهداء ثواب القرآن للأموات:

يصلي الجمعة فقط ويترك باقي الصلوات لأجل العمل:

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : " إذا كان الابن يختم القرآن كل شهر ثم يهديه إلى والده .. فهل يصل الثواب إلى الوالد أو تصل إليه هذه القراءة من القرآن؟".وأوضح الشيخ الفوزان في رده أن قراءة القرآن الكريم عمل بدني، منوها أن هذا العمل لم يرد في السنة أو قام به أحد من السلف الصالح.لكن نوه الشيخ الفوزان أن ما ورد من الأدلة في إهداء الثواب جاء في الدعاء والصدقة أو الحج أو العمرة، لكن لم يرد أنهم قرأوا القرآن وأهدوه لأمواتهم.وفي وقت سابق أجاب الشيخ الفوزان عن سؤال وجه له من قبل أحد الأشخاص يسأل عن " حكم من صلى الجمعة فقط وترك الصلوات الخمس والاجتماع لها بسبب العمل".وكان أحد الأشخاص قد أرسل سؤالا يقول فيه :" أكثر الناس عندنا يهتمون بالعمل فلا يصلون إلا يوم الجمعة فقط.. المساجد مهجورة في صلاتي الظهر والعصر خاصة ولا نسمع الأذان في هذين الوقتين أبدا إلا يوم الجمعة".وأجاب الشيخ الفوزان : " يجب عليهم أداء الصلاة جماعة في المساجد، ويجب عليهم الأذان لأنه شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام لا يجوز تركها.. كما أن صلاة الجمعة لا تكفي عن الصلوات الخمس".وتابع الشيخ الفوزان حاثّا على أداء الصلوات وقد قال الله تعالى :" إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين".