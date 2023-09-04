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يبيع مخدرات في مركبة على الطريق.. الإطاحة بمواطن على طريق الليث-عسير متلبسًا

الحرب على المخدرات - حرس الحدود - مكافحة المخدرات - الامن العام
أرشيفية
أ أ
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قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة على مواطن لترويجه في مركبة يستقلها على طريق الليث - عسير (116) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

منطقة حائل

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة حائل، لترويجه (10) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزته سلاحان ناريان وذخيرة حية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

التعاون مع الأمن

 وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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