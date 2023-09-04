يبيع مخدرات في مركبة على الطريق.. الإطاحة بمواطن على طريق الليث-عسير متلبسًا

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قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة على مواطن لترويجه في مركبة يستقلها على طريق الليث - عسير (116) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.





منطقة حائل



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