يبدأ اليوم.. موعد وطريقة التقديم على وظائف جامعة الباحة

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أعلنت جامعة الباحة، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة بنظام العقود "دوام كامل" بالكفاءات الوطنية المؤهلة علميًا، في التخصصات الموضحة أدناه: اضافة اعلان





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