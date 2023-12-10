الأحد، 26 جمادى الأولى 1445 ، 10 ديسمبر 2023

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يبدأ اليوم.. موعد وطريقة التقديم على وظائف جامعة الباحة

جامعة-الباحة
جامعة الباحة
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أعلنت جامعة الباحة، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة بنظام العقود "دوام كامل" بالكفاءات الوطنية المؤهلة علميًا، في التخصصات الموضحة أدناه:اضافة اعلان

* المسميات الوظيفية:

1 – أستاذ.
2 – محاضر.
3 - أستاذ مساعد.
4 - أستاذ مشارك.

* التخصصات المطلوبة:

- المحاسبة     
- التسويق   
- التمويل  
- قانون عام    
- نظم المعلومات الادارية   
- شبكات وأمن الحاسبات  
- فنون رقمية    
- التصميم الداخلي
- طباعة جرافيك   
- الادارة السياحية   
- الضيافة والسياحة    
- هندسة التشييد وإدارة المشاريع 
- قوى الهندسة الميكانيكية
- هندسة قوى     
- هندسة البرمجيات   
- هندسة زراعية      
- هندسة صناعية    
- هندسة انشاءات  
- الحوسبة المتوازية والموزعة
- الأمن السيبراني     
- البيانات والمعلومات وإدارة المحتوى
- التغذية السريرية
- الصحة المهنية  
- تغذية العلاجية     
- تشريح وأجنة
- تمريض الأطفال   
- تمريض الرعاية الحرجة  
- طب الأطفال     
- صحة المجتمع
- الأمراض الباطنة
- أمراض النساء والولادة    
- مواد الأسنان
- أمراض اللثة  
- تقويم الأسنان    
- أشعة الفم   
- جراحة الوجه والفكين
- علم الأمراض   
- صيدلة سريرية    
- صيدلانيات      
- تمريض الرعاية الحرجة
- الصحة العامة
- بنك الدم ونقل الدم  

* الشروط:

- أن يكون المتقدم لائقًا صحيًا.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- يفضل أن لا يتجاوز عمر المتقدم وقت التقديم عن خمسة وأربعين عاماً.
- الحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها.
- أن تكون الدراسة وجميع الشهادات لمرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه قد حصل عليها عن طريق الانتظام الكلي للدراسة.
- إذا كانت الشهادة ممنوحة من خارج المملكة فيشترط إرفاق معادلتها الصادرة من وزارة التعليم وأنها للأغراض الأكاديمية (معادلة مطلقة).
- أن يكون التخصص العام في المراحل الدراسية الثلاث (بكالوريوس – ماجستير – دكتوراه) مُتحداً، أو على الأقل أن تكون الدكتوراه متحدة مع الماجستير، وتكون الأولوية في التعيين لمن اتحد تخصصه العام في المراحل الدراسية الثلاث.
- أن لا يقل التقدير عن جيد في مرحلة البكالوريوس، وجيد جداً في الماجستير والدكتوراه إذا كانت ممنوحة بتقدير.
- يٌفضل أن يكون لدى من مضى على حصوله على شهادة الدكتوراه أكثر من عامين، بحثاً علمياً واحداً على الأقل في مجال التخصص منشوراً أو مقبولاً للنشر في مجلات علمية محكمة أو مؤتمر علمي محكم، شريطة ألا يكون مُستلاً من رسالتي الماجستير أو الدكتوراه.
- يُفضل أن يكون المتقدم حاصلاً في اللغة الإنجليزية على ما لا يقل عن (500) درجة في التوفل أو ما يعادلها من الاختبارات المعيارية الأخرى لمن حصل على الدكتوراه من دولة ليست لغتها الأم اللغة الإنجليزية.

* طريقة التقديم:


يبدأ التقديم اليوم الأحد 1445/5/26هـ من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الخميس 1445/6/1هـ.

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