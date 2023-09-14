يادر بالتقديم في تدريب نيوم.. التفاصيل

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وقعّت هيئة الإذاعة والتلفزيون اتفاقية مع "نيوم"، تهدف إلى
تدريب الشباب والفتيات في مجال الإعلام على أن تقام في مقر الهيئة بمدينة الرياض
لمدة 6 أسابيع وتنطلق ثاني أسبوع من شهر أكتوبر المقبل 2023.
وتهتم الدورة التدريبية عناصر إعلامية عدة منها إدارة الإنتاج ومهارات
التقديم من خلال التعليم الفردي ومجالات البث والإنتاج للإذاعة والتلفزيون وصناعة
المحتوى.
صناعة المحتوى وتشجيع المهنيين
وتتضمن الدورة أيضا، تشجيع المهنيين في بداية مراحل دخول مجاليّ الإعلام والصحافة.
وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع أبناء الوطن من الموهوبين في مجال الإعلام
وصناعة المحتوى وتدريبهم على أيدي خبراء في مسارات التلفزيون والإذاعة مع مراعاة
متطلبات سوق العمل.
تشجيع أبناء الوطن من الموهوبين
وحددت الاتفاقية معايير التقديم على البرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يتراوح عمر المتقدم بين 22 و 35 عاماً وحاصل على درجة البكالوريوس في إدارة المشاريع.