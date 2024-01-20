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صحيفة تواصل الالكترونية

"ومَنْ أَحْيَاهَا فكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاس جمِيعًا".. مواطن ينهي معاناة طفل ويتبرع له بكليته دون معرفة سابقة

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المواطن المتبرع والطفل
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في واقعة تعكس ما يجب أن يكون عليه المسلم من العون لأخيه، وفي موقف أبوي قرر المواطن حسين آل شبيب قصة تبرعه بكليته إلى الطفل "جواد الناصر" دون معرفة سابقة بينهما.

التبرع هدية ربانية

وأشار "آل شبيب"، إلى أنه عندما علم بحالة الطفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبر أنه بمثابة هدية إلهية ولم يتردد في قراره نهائيا.
وأضاف المتبرع خلال لقاء له مع قناة الإخبارية: "لم يخطر في بالي موضوع التبرع، ولكن عندما قرأت رسالة في مواقع التواصل عن احتياج الطفل لمتبرع اعتبرتها هدية من رب العالمين جاءت لي، وقررت التبرع للطفل، مشيرا إلى أنه عندما أخبر زوجته بالرسالة وقراره بالتبرع قالت له "كفو".
وتابع: " شعوري لا يوصف، أعتبر الطفل مثل ولدي، ولو ولدي مكانه ما كنت راح أقصر".

والد الطفل

وفي السياق نفسه قال والد الطفل: " نشرنا رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتواصل معنا حسين آل شبيب وكان متحمس".
وحسب تقرير قناة "الإخبارية"، فإن الطفل كان يعاني من مرض في الكلى لمدة 6 سنوات، وكان يقوم بعمل غسيل كلوي وسط معاناة دائمة للطفل وأهله.

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