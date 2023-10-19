الخميس، 04 ربيع الثاني 1445 ، 19 أكتوبر 2023

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ولي العهد يلتقي في الرياض رئيس الوزراء البريطاني

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ولي العهد
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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

بحث العلاقات الثنائية

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وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية ومستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.

وفي وقت سابق، عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس إندونيسيا، جلسة مباحثات رسمية.

يأتي هذا عقب استقبال سمو ولي العهد في قصر اليمامة بالرياض رئيس إندونيسيا، في مراسم رسمية.

استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين

وتم استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف المجالات.

اجتماع الطاولة المستديرة بين المملكة واندونيسي
ينطلق اليوم اجتماع الطاولة المستديرة بين المملكة واندونيسيا في الرياض.

تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين
يهدف اجتماع الطاولة المستديرة إلى تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين، وتعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة وإندونيسيا.


كما يهدف إلى تنمية الاستثمارات النوعية للشركات الريادية وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص في كلا البلدين.

مناقشة آخر تحديثات رؤية المملكة
ومن المقرر أن يتم مناقشة آخر تحديثات رؤية السعودية 2030 وأبرز ما تم تحقيقه حتى الآن، حيث يتم تسليط الضوء على التحول في المملكة خلال السبع سنوات الماضية منذ انطلاق رؤيتها الطموحة.

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