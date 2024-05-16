الخميس، 08 ذو القعدة 1445 ، 16 مايو 2024

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ولي العهد يلتقي عددًا من القادة على هامش قمة البحرين (صور)

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ولي العهد يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة
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اجتمع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والدول، قادة ورؤساء وفود الدول العربية، في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم الخميس، في أعمال الدورة الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.اضافة اعلان
 ورأس وفد المملكة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله. -


الصور التذكارية لسمو ولي العهد وأصحاب الجلالة والفخامة والسمو

 وقبل بدء القمة التقطت الصور التذكارية لسمو ولي العهد وأصحاب الجلالة والفخامة والسمو والدول والمعالي قادة ورؤساء الوفود المشاركة.
وألقى سمو ولي العهد خلال أعمال القمة كلمةً نقل فيها تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – للقادة العرب وتمنياته لهذه القمة بالتوفيق والنجاح.

لقاءات سمو ولي العهد بعدد من القادة على هامش قمة البحرين

وعلى هامش القمة، التقى سمو ولي العهد الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك على هامش اجتماع الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المنعقد في مملكة البحرين.


كما التقى سموه، ملك الأردن، وذلك على هامش اجتماع الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المنعقد في مملكة البحرين.


وكان لقاء سمو ولي العهد برئيس الوزراء الكويتي، على هامش اجتماع الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المنعقد في مملكة البحرين، مفعمًا بروح الود والأخوة.

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