ولي العهد يلتقي رؤساء وفود الدول المشاركين في القمة الخليجية ورابطة الآسيان (فيديو)

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استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عدد كبير من ملوك وأمراء ورؤساء الدول المشاركة في قمة دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة الآسيان، وفيما يلي عدد من الفيديوهات التي سجلت هذه اللقطات.





ولي العهد يلتقي رئيس #الفلبين وذلك على هامش انعقاد القمة الخليجية مع دول رابطة الآسيان



ولي العهد يلتقي رئيس وزراء #تايلند على هامش انعقاد القمة الخليجية مع دول رابطة الآسيان



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ولي العهد يلتقي رئيس وزراء كمبوديا وذلك على هامش انعقاد القمة الخليجية مع دول رابطة الآسيان

ولي العهد يلتقي سلطان بروناي دار السلام وذلك على هامش انعقاد القمة الخليجية مع دول رابطة الآسيان



ولي العهد يلتقي رئيس وزراء فيتنام وذلك على هامش انعقاد القمة الخليجية مع دول رابطة الآسيان

