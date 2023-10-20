ولي العهد يلتقي رؤساء وفود الدول المشاركين في القمة الخليجية ورابطة الآسيان (فيديو)

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استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عدد كبير من ملوك وأمراء ورؤساء الدول المشاركة في قمة دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة الآسيان، وفيما يلي عدد من الفيديوهات التي سجلت هذه اللقطات.
ولي العهد
يلتقي رئيس #الفلبين وذلك على هامش انعقاد القمة الخليجية مع دول رابطة الآسيان
#ولي_العهد يلتقي رئيس #الفلبين وذلك على هامش انعقاد القمة الخليجية مع دول رابطة الآسيان#الإخبارية_عاجل pic.twitter.com/7uQqnYcbke— الإخبارية عاجل (@EKH_brk) October 20, 2023
ولي العهد
يلتقي رئيس وزراء #تايلند على هامش انعقاد القمة الخليجية مع دول رابطة الآسيان
#ولي_العهد يلتقي رئيس وزراء #تايلند على هامش انعقاد القمة الخليجية مع دول رابطة الآسيان #القمة_الخليجية_ورابطة_الآسيان #الإخبارية_عاجل pic.twitter.com/82WiarpQLo— الإخبارية عاجل (@EKH_brk) October 20, 2023
ولي العهد يلتقي رئيس وزراء كمبوديا وذلك على هامش انعقاد القمة الخليجية مع دول رابطة الآسيان
فيديو | #ولي_العهد يلتقي رئيس وزراء كمبوديا وذلك على هامش انعقاد القمة الخليجية مع دول رابطة الآسيان— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 20, 2023
#القمة_الخليجية_ورابطة_الآسيان#الإخبارية pic.twitter.com/lzlzxIUisF
ولي العهد يلتقي سلطان بروناي دار السلام وذلك على هامش انعقاد القمة الخليجية مع دول رابطة الآسيان
فيديو | #ولي_العهد يلتقي سلطان بروناي دار السلام وذلك على هامش انعقاد القمة الخليجية مع دول رابطة الآسيان— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 20, 2023
#القمة_الخليجية_ورابطة_الآسيان#الإخبارية pic.twitter.com/xG8AyKV4oL
ولي العهد يلتقي رئيس وزراء فيتنام وذلك على هامش انعقاد القمة الخليجية مع دول رابطة الآسيان
#ولي_العهد يلتقي رئيس وزراء #فيتنام على هامش انعقاد القمة الخليجية مع دول رابطة الآسيان#الإخبارية_عاجل pic.twitter.com/muGGhD2Ueo— الإخبارية عاجل (@EKH_brk) October 20, 2023