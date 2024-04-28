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ولي العهد يلتقي أمير دولة الكويت

2024-04-28_20-02-33
جانب من اللقاء
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التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم، سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وذلك على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالرياض.

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استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين:

وجرى استعراض أوجه العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وفرص تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل الآراء حول مجمل القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان.
فيما حضر من الجانب الكويتي معالي وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور علي المضف، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عبدالله اليحيا، والسفير لدى المملكة الشيخ صباح الناصر الصباح.

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