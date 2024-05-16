ولي العهد يصل البحرين لترؤس وفد المملكة المشارك في القمة العربية الـ 33 (فيديو)

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وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى البحرين اليوم الخميس لترؤس وفد المملكة المشارك في القمة العربية الثلاثة والثلاثين.

وجاءت مشاركة ولي العهد بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله لترؤس وفد المملكة المشارك في اجتماع الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي سيعقد في مملكة البحرين..