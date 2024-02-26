ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الدوما للجمعية الفيدرالية في روسيا الاتحادية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم، معالي رئيس مجلس الدوما للجمعية الفيدرالية في روسيا الاتحادية السيد فياتشيسلاف فولودين.
استعراض علاقات الصداقة بين المملكة وروسيا: وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة بين المملكة وروسيا وآفاق التعاون البرلماني، بالإضافة إلى بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ومعالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبدالرحمن الأحمد.