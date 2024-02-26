ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الدوما للجمعية الفيدرالية في روسيا الاتحادية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم، معالي رئيس مجلس الدوما للجمعية الفيدرالية في روسيا الاتحادية السيد فياتشيسلاف فولودين.



استعراض علاقات الصداقة بين المملكة وروسيا:



حضور الجانب الروسي:



وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة بين المملكة وروسيا وآفاق التعاون البرلماني، بالإضافة إلى بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ومعالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبدالرحمن الأحمد.فيما حضر من الجانب الروسي، نائب رئيس مجلس الدوما للجمعية الفيدرالية في روسيا الاتحادية السيد باباكوف ألكسندر، والسفير فوق العادة مفوض روسيا الاتحادية لدى المملكة السيد كوزلوف سيرجي، ورئيس لجنة مجلس النواب للشؤون الدولية السيد ليونيد سلوتسكي، ورئيس لجنة مجلس النواب للقضايا الزراعية السيد كاشين فلادمير، ورئيس لجنة مجلس النواب للميزانية والضرائب السيد ماكاروف أندريه، ورئيس لجنة مجلس النواب للسياحة وتطوير البنية التحتية السياحية السيد تاربايف سانغاجي، ورئيس لجنة مجلس النواب لتنمية المجتمع المدني وقضايا الجمعيات العامة والدينية السيد تيموفييفا أولغا.