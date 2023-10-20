ولي العهد يستقبل رؤساء وفود الدول المشاركة في القمة الخليجية ورابطة الآسيان (فيديو)

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نيابة عن خادم الحرمين، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قادة الدول المشاركين في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان لدى وصولهم مقر انعقاد القمة.
فيديو | #ولي_العهد ورؤساء الدول المشاركة في #القمة_الخليجية_ورابطة_الآسيان قبل لحظات من بدء أعمال القمة#الإخبارية pic.twitter.com/sFHgpL8qPK— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 20, 2023
ولي العهد يستقبل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد
فيديو | لحظة استقبال #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان لرئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد لدى وصوله الرياض#القمة_الخليجية_ورابطة_الآسيان#الإخبارية pic.twitter.com/b3JWY3iSEp— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 20, 2023
ولي العهد يستقبل الرئيس الإندونيسي
فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الإندونيسي#القمة_الخليجية_ورابطة_الآسيان#الإخبارية pic.twitter.com/caeXuI9Am0— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 20, 2023
ولي العهد يستقبل رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ
فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ#القمة_الخليجية_ورابطة_الآسيان#الإخبارية pic.twitter.com/lt97XDToOF— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 20, 2023
ولي العهد يستقبل رئيس وزراء فيتنام "فام مينه تشينه"
فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس وزراء فيتنام "فام مينه تشينه"#القمة_الخليجية_ورابطة_الآسيان#الإخبارية pic.twitter.com/anKaxFUUPr— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 20, 2023
ولي العهد يستقبل سلطان بروناي
فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل سلطان بروناي #القمة_الخليجية_ورابطة_الآسيان#الإخبارية pic.twitter.com/DZ1oBVyMHM— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 20, 2023
ولي العهد يستقبل رئيس وزراء كمبوديا "هون مانيت"
فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس وزراء كمبوديا "هون مانيت"#القمة_الخليجية_ورابطة_الآسيان#الإخبارية pic.twitter.com/pgLb14wlhK— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 20, 2023
ولي العهد يستقبل رئيس وزراء لاوس
فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس وزراء لاوس#القمة_الخليجية_ورابطة_الآسيان#الإخبارية pic.twitter.com/inoIMvgiLY— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 20, 2023
ولي العهد يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عمان
فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عمان #القمة_الخليجية_ورابطة_الآسيان#الإخبارية pic.twitter.com/24pVsyq1HN— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 20, 2023
ولي العهد يستقبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة#القمة_الخليجية_ورابطة_الآسيان#الإخبارية pic.twitter.com/eVmNDOgSEo— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 20, 2023
ولي العهد يستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان خلال استقباله أمير قطر #القمة_الخليجية_ورابطة_الآسيان#الإخبارية pic.twitter.com/6vs0HeHcRK— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 20, 2023