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ولي العهد يستقبل رؤساء وفود الدول المشاركة في القمة الخليجية ورابطة الآسيان (فيديو)

ولي العهد
ولي العهد يستقبل رؤساء وفود الدول المشاركة في القمة الخليجية ورابطة الآسيان
أ أ
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نيابة عن خادم الحرمين، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قادة الدول المشاركين في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان لدى وصولهم مقر انعقاد القمة.

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ولي العهد يستقبل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد



ولي العهد يستقبل الرئيس الإندونيسي


ولي العهد يستقبل رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ



ولي العهد يستقبل رئيس وزراء فيتنام "فام مينه تشينه"



ولي العهد يستقبل سلطان بروناي



ولي العهد يستقبل رئيس وزراء كمبوديا "هون مانيت"



ولي العهد يستقبل رئيس وزراء لاوس

 


ولي العهد يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عمان

 



ولي العهد يستقبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة


 

ولي العهد يستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

 


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