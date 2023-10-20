ولي العهد يستقبل رؤساء وفود الدول المشاركة في القمة الخليجية ورابطة الآسيان (فيديو)

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نيابة عن خادم الحرمين، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قادة الدول المشاركين في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان لدى وصولهم مقر انعقاد القمة.

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