ولي العهد يستقبل الرئيس الروسي في قصر اليمامة بالرياض

أ أ



استقبل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء، في قصر اليمامة بالرياض فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية. اضافة اعلان

ووصل إلى الرياض اليوم، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والوفد المرافق له، في زيارة للمملكة.

مطار الملك خالد



تابع قناة صحيفة تواصل الالكترونية في واتساب بالضغط هنا



وكان في استقباله، بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز , ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان (الوزير المرافق).



أمين منطقة الرياض



كما كان في استقباله أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبدالرحمن بن سليمان الأحم.



وسفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف، ومدير شرطة منطقة الرياض المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي, ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.



