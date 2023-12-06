الأربعاء، 22 جمادى الأولى 1445 ، 06 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

ولي العهد يستقبل الرئيس الروسي في قصر اليمامة بالرياض

ولي العهد والرئيس الروسي
ولي العهد والرئيس الروسي
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

استقبل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء، في قصر اليمامة بالرياض فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.اضافة اعلان
ووصل إلى الرياض اليوم، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والوفد المرافق له، في زيارة للمملكة.
مطار الملك خالد

تابع قناة صحيفة تواصل الالكترونية في واتساب بالضغط هنا

وكان في استقباله، بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز , ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان (الوزير المرافق).

أمين منطقة الرياض 

كما كان في استقباله أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبدالرحمن بن سليمان الأحم.

وسفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف، ومدير شرطة منطقة الرياض المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي, ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

اقرأ أيضا

الدفاع المدني
10:00 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

عاجل.. إنقاذ شخص بعد سقوطه في بئر بالعرضيات

الاحوال المدنية
9:50 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

متى يتم تفعيل الهوية الوطنية بعد التجديد؟ الأحوال المدنية توضح

هيئة الزكاة
8:56 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

هل الأجهزة اللوحية مُعفاة من الرسوم الجمركية؟

IMG-20231206-WA0020
8:24 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

الرئيس الروسي يصل الرياض .. وأمير المنطقة في مقدمة مستقبليه

اقرأ أيضا

عاجل.. موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني وتفاصيل الإجازات

متلبسًا بالحطب المحلي.. دوريات إدارة المجاهدين تضبط مخالفًا لنظام البيئة

مساند توضح تكاليف استقدام العمالة المنزلية من أوغندا

"تم إنهاء عقد عملي بموجب المادة 75 فهل أستحق تعويض ساند؟".. التأمينات ترد

شرف الزمان والمكان.. هكذا بدت الكعبة المشرفة تحت زخات المطر (فيديو)

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

خادم الحرمين وولي العهد 7:52 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

ولي العهد يرفع التهنئة لخادم الحرمين بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 الرياض

F-5dW1GXMAEH3I0 4:38 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

عاجل.. خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء ويتخذ 13 قرارًا مهمًا

F-lJxqWWYAAByxk 7:42 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

ولي العهد يستقبل أمير دولة قطر لدى وصوله الرياض

ولي العهد 4:27 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يرأس ويفتتح أعمال القمة السعودية الإفريقية

اقرأ أيضا

وزير المالية محمد الجدعان
6:34 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

وزير المالية: العام الجاري سينتهي بإنفاق رأس مالي يتجاوز الـ 200 مليار ريال

WhatsApp Image 2023-12-06 at 5.10.32 PM
6:18 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

"الإرشاد الزراعي" يكشف سبب تشقق ثمار الحمضيات

أمطار على المدينة
5:50 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

شاهد.. أمطار غزيرة على أحياء غرب مكة المكرمة

بويا العربية للتأمين الصحي
5:33 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

متى يمكن الاشتراك في نظام التأمينات بعد الالتحاق بالعمل؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الدفاع المدني
10:00 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

عاجل.. إنقاذ شخص بعد سقوطه في بئر بالعرضيات

الاحوال المدنية
9:50 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

متى يتم تفعيل الهوية الوطنية بعد التجديد؟ الأحوال المدنية توضح

قناة السويس
8:26 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

سفينة ضخمة تصطدم بجسر أثناء مرورها من قناة السويس.. وبيان عاجل من الهيئة

IMG-20231206-WA0020
8:24 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

الرئيس الروسي يصل الرياض .. وأمير المنطقة في مقدمة مستقبليه

اختبارات 11
8:00 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

عاجل.. موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني وتفاصيل الإجازات

مساند
7:22 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

مساند توضح تكاليف استقدام العمالة المنزلية من أوغندا