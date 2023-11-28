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ولي العهد يستقبل الرئيس البرازيلي في قصر اليمامة بالرياض

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أثناء الاستقبال
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استقبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، في قصر اليمامة بالرياض رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية.

مراسم استقبال رسمية 

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وأجريت مراسم استقبال رسمية لفخامته، وعقدا جلسة مباحثات رسمية.


في وقت سابق، تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اتصالاً هاتفياً اليوم من فخامة الرئيس فلاديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا.


دعم جهود حل الأزمة الأوكرانية- الروسية

وقد أكد سمو ولي العهد خلال الاتصال حرص المملكة ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة (الأوكرانية - الروسية) سياسياً، فيما نوه فخامة الرئيس الأوكراني بالجهود التي تبذلها المملكة في هذا الصدد.
كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك

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