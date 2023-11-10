ولي العهد يستقبل أمير دولة قطر لدى وصوله الرياض

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، أمير دولة قطر لدى وصوله الرياض. اضافة اعلان





واصطحب ولي العهد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بعد وصوله إلى مكان وقصر الضيافة في الرياض.





ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، رأس سمو ولي العهد، في الرياض اليوم الجمعة، أعمال القمة السعودية الإفريقية.





وقبل بدء القمة التقطت الصور التذكارية لسمو ولي العهد وأصحاب الفخامة قادة ورؤساء الدول المشاركة، عقب ذلك، بدأت أعمال القمة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

