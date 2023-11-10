الجمعة، 26 ربيع الثاني 1445 ، 10 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

ولي العهد يستقبل أمير دولة قطر لدى وصوله الرياض

F-lJxqWWYAAByxk
ولي العهد يستقبل أمير قطر
أ أ

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، أمير دولة قطر لدى وصوله الرياض.اضافة اعلان


واصطحب ولي العهد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بعد وصوله إلى مكان وقصر الضيافة في الرياض.


ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، رأس سمو ولي العهد، في الرياض اليوم الجمعة، أعمال القمة السعودية الإفريقية.


وقبل بدء القمة التقطت الصور التذكارية لسمو ولي العهد وأصحاب الفخامة قادة ورؤساء الدول المشاركة، عقب ذلك، بدأت أعمال القمة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

اقرأ أيضا

787676
9:03 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

قرار عاجل لـ"الجوازات" بشأن مسافرَين حاولا دخول المملكة بهذه الطريقة

الديوان الملكي
8:47 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الملكي يزيد بن سعود بن عبدالعزيز خارج المملكة

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
8:44 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

ضربة قاصمة.. الأمن يُباغت تجار السموم في هذه المناطق

وزير المالية
8:07 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

50 اتفاقية بين المملكة والدول الأفريقية في المؤتمر الاقتصادي

اقرأ أيضا

"التأمينات": 107 مليار ريال مصروفات المنافع التأمينية لشهر أكتوبر

عقوبات مغلظة.. حرس الحدود يحذّر المواطنين من هذا الأمر الخطير

مذهل.. شاهد سيول قوية تقتلع الأشجار غرب أضم جنوب مكة

أنهار جارية.. شاهد تدفق السيول في أحياء جدة وشوارع الليث بمكة

في مؤتمر باريس.. المملكة دعمت اللاجئين الفلسطينيين بأكثر من 5 مليارات دولار

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

ولي العهد 4:27 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يرأس ويفتتح أعمال القمة السعودية الإفريقية

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 2:41 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

غدًا.. جامعة الإمام في الرياض تعلن تعليق الاختبارات بسبب القمة العربية

F8ziozzWIAAbccc 4:53 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

ولي العهد ورئيس إندونيسيا يعقدان جلسة مباحثات رسمية

F8pEyQaXYAA6Bc1 3:50 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

مجلس الوزراء يُجدد رفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني

اقرأ أيضا

إغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
5:08 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثانية لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة (فيديو)

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
4:41 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

التأمينات: أكثر من 10.7 مليارات ريال مصروفات المنافع التأمينية لشهر أكتوبر

ولي العهد
4:27 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يرأس ويفتتح أعمال القمة السعودية الإفريقية

وزير الصناعة والثروة المعدنية بدر الخريف
3:42 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

الخريف: المملكة رفعت إسهام قطاع التعدين في الاقتصاد إلى 80 مليار دولار

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

F-ll-PUWYAAkqns
8:17 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

عاجل.. صدور "إعلان الرياض" في ختام أعمال القمة السعودية الأفريقية

وزير المالية
8:07 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

50 اتفاقية بين المملكة والدول الأفريقية في المؤتمر الاقتصادي

الدعم السكني سكني
6:40 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

عاجل.. شروط نقل المديونية لمستفيدي الدعم السكني

gufch
5:59 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

رئيس وزراء إثيوبيا: رؤية المملكة 2030 تسهم في تطوير التناغم الاقتصادي مع إفريقيا

2023-11-10_16-54-06
5:28 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

في مؤتمر باريس.. المملكة دعمت اللاجئين الفلسطينيين بأكثر من 5 مليارات دولار

حساب مواطن
5:23 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

عاجل.. بعد تعديل الحد المانع.. أقصى دخل للأسرة لاستحقاق حساب المواطن