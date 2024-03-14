ولي العهد يستقبل أصحاب الفضيلة العلماء والمعالي وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه بالمدينة

أ أ

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر طيبة بالمدينة المنورة، اليوم، أصحاب الفضيلة العلماء والمعالي، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه - رعاه الله -.

استقبال ولي العهد للعلماء في المدينة:

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرف الحضور بالسلام على سمو ولي العهد.

وحضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وسمو الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وأصحاب المعالي الوزراء.

// انتهى //