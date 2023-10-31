ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء ويطلعه على موقف المملكة تجاه التطورات في غزة

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عقد مجلس الوزراء جلسته مساء اليوم الثلاثاء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.





ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء:

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وأطلع سمو ولي العهد مجلس الوزراء على مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وما جرى خلاله من التأكيد على موقف المملكة تجاه التطورات في غزة.كما تابع مجلس الوزراء الجهود الدبلوماسية التي تبذلها المملكة على مختلف الساحات؛ لدفع المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه الوقف الفوري للعمليات العسكرية في غزة.أيضا تابع تمكين المنظمات الإغاثية من إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية للمدنيين، بالإضافة إلى إيجاد حلٍ عادل وشامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.