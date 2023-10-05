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صحيفة تواصل الالكترونية

ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفياً برئيس وزراء ماليزيا

ولي العهد
ولي العهد
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أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً اليوم بدولة رئيس وزراء ماليزيا السيد أنور إبراهيم.اضافة اعلان

العلاقات الثنائية 

 وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وفرص تطويرها.
 كما جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

رئيس وزراء اليابان 


أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً اليوم، بدولة رئيس وزراء اليابان السيد فوميو كيشيدا.

وجرى خلال الاتصال التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك بين المملكة واليابان.

كما جرى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

رسالة من أمير قطر:
في وقت سابق، تلقى سمو ولي العهد، رسالة خطية، من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، تتعلق بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

سفير قطر
تسلّم الرسالة، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير دولة قطر لدى المملكة بندر محمد العطية.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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