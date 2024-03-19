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صحيفة تواصل الالكترونية

ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الروسي

ولي العهد
ولي العهد
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أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً اليوم بفخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، هنأه خلاله بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.اضافة اعلان
وقد أعرب فخامته عن شكره لسمو ولي العهد على مشاعره الطيبة.
وجرى خلال الاتصال التأكيد على العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا:


كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً اليوم من معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيرس.
وجرى خلال الاتصال استعراض مستجدات الأحداث وخاصة تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها والجهود المبذولة بما يحقق السلام والاستقرار.

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