ولي العهد يجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي

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اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم الأحد، مع معالي وزير الخارجية الأمريكي السيد أنتوني بلينكن. اضافة اعلان

وجرى خلال الاجتماع بحث التصعيد العسكري الجاري حاليًا في غزة ومحيطها.

وأكد سمو ولي العهد، خلال الاجتماع، ضرورة العمل لبحث سبل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء، مؤكدًا سعي المملكة لتكثيف التواصل والعمل على التهدئة ووقف التصعيد القائم واحترام القانون الدولي الإنساني بما في ذلك رفع الحصار عن غزة.

والعمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم.

وشدد سمو ولي العهد، على رفض المملكة استهداف المدنيين بأي شكل أو تعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياتهم اليومية.





حضر الاجتماع، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية.

فيما حضر من الجانب الأمريكي، السفير الأمريكي لدى المملكة السيد مايكل راتني، ومستشار وزارة الخارجية الأمريكية السيد ديرك شوليه، ومساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى السيد باربرا ليف، ونائب الرئيس المسؤول عن السياسة في وزارة الخارجية السيد توم سوليفان.