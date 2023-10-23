ولي العهد يتلقى رسالة خطية من جنرال الجيش ورئيس كوبا

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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، رسالة خطية، من جنرال الجيش بجمهورية كوبا السيد راؤول كاسترو روز، وفخامة رئيس جمهورية كوبا الدكتور ميغيل دياز كانيل برموديس، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين. اضافة اعلان





مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك



وتسلم الرسالة معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله اليوم في ديوان الوزارة بالرياض، سفير جمهورية كوبا لدى المملكة فيلادمير أندريس غونزاليس.وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.