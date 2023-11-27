ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس أوكرانيا

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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اتصالاً هاتفياً اليوم من فخامة الرئيس فلاديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا.
دعم جهود حل الأزمة الأوكرانية- الروسية وقد أكد سمو ولي العهد خلال الاتصال حرص المملكة ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة (الأوكرانية - الروسية) سياسياً، فيما نوه فخامة الرئيس الأوكراني بالجهود التي تبذلها المملكة في هذا الصدد.
كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.