ولي العهد وقادة دول الآسيان يؤدون صلاة الجمعة بمقر القمة (صور)

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نشرت فضائية "الإخبارية، صورًا لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وقادة ورؤساء الوفود المشاركين في القمة الخليجية ورابطة الآسيان أثناء أداء صلاة الجمعة بمقر انعقادها بالرياض اليوم الجمعة. اضافة اعلان



كلمة ولي العهد



وكان ولي العهد في استقبال قادة ورؤساء الوفود المشاركين في أعمال القمة لدى وصولهم مقر انعقادها في الرياض، والتقط الصور التذكارية معهم، قبل افتتاح القمة.وتطرق ولي العهد في كلمته خلال افتتاح القمة، اليوم إلى تطورات االأوضاع في قطاع غزة.وقال: "يؤلمنا في الوقت الذي نجتمع فيه ما تشهده غزة اليوم من عنف متصاعد يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء، وفي هذا الصدد نؤكد رفضنا القاطع لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة".وشدد على "أهمية التزام القانون الدولي الإنساني وضرورة وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية".ودعا إلى "تهيئة الظروف لعودة استقرار وتحقيق السلام الدائم الذي يكفل الوصول إلى حل عادل لإقامة دولة فلسطينية وفق حدود 67 بما يحقق الأمن والازدهار للجميع".