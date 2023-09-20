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ولي العهد على قناة "FOX News" ..غدا في الواحدة صباحًا

ولي العهد
ولي العهد
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تبث قناة FOX News الأمريكية في تمام الساعة 1 صباحًا (الخميس 21 سبتمبر 2023م) مُقابلة مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - أجراها معه كبير المُذيعين السياسيين في القناة بريت باير من مدينة نيوم.اضافة اعلان

بيان إعلامي 


 وكانت قناة FOX News قد أصدرت بيانًا إعلاميًا، نوهت فيه إلى أن هذه المُقابلة ستُغطي مجموعة من المواضيع حول مستقبل المملكة والعلاقات مع الولايات المتحدة

وقالت إن المقابلة ستُذاع في برنامج Special Report وهي الأولى لسموه مع شبكة إخبارية أميركية كبرى منذ عام 2019.

مقابلة مرتقبة

 
 وتكتسب مُقابلة سموه المُرتقبة أهمية بالغة لكونها تأتي في سياق تحولات ومُستجدات إقليمية وعالمية

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