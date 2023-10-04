"وقاء" يطلق حملة التحصين ضد الحمى القلاعية بمنطقة عسير

أ أ

أطلق فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) بمنطقة عسير، الحملة الوطنية الثانية ضد مرض الحمى القلاعية، وذلك بالتزامن مع بقية فروع المركز في مختلف مناطق المملكة. اضافة اعلان





مكافحة الأمراض الحيوانية



فرق ثابتة ومتحركة



وتأتي الحملة في إطار خطط وبرامج المركز ممثلاً في إدارة الصحة الحيوانية لمكافحة الأمراض الحيوانية الوبائية والمشتركة والقضاء عليها، وتهدف إلى تعزيز منظومة الأمن الحيوي، وتعزيز مناعة المواشي ووقايتها من الأمراض، ومنع انتشارها من خلال التحصين باللقاحات المعتمدة، للإسهام في تنمية الثروة الحيوانية واستدامتها.وأوضح مدير فرع مركز وقاء بمنطقة عسير المهندس علي سلطان آل عبدالرحمن أن هناك فرقًا جاهزة ثابتة ومتحركة للعمل على الحملة واستهداف مواقع وجود الماشية والأبقار، داعياً مربي الماشية بضرورة التعاون مع فرق التحصين والحرص على الاستفادة من هذه الحملة والتقيد بالتعليمات المقدمة لهم، مؤكداً ﺃﻫﻣﻳﺔ ﻫﺫﻩ ﺍلحملة ﻓﻲ التقليل من معدلات النفوق والإصابات في الحيوانات المستهدفة وﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺎﻋﺔ ﺿﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺭﺽ.