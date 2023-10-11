"وقاء" مكة يكافح الجراد في 41 موقعًا بالليث والقنفذة

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قام فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في وحدة المركز بمحافظة القنفذة, بمكافحة الجراد الصحراوي خلال الأيام الماضية، بمساحات بلغت 690 هكتاراً وذلك في 41 موقعًا بمحافظتي الليث والقنفذة. اضافة اعلان





18 فرقة أسهمت في مكافحة الجراد الصحراوي



ضرورة الابتعاد عن أماكن تواجد الجراد



وأوضح مدير الفرع، الدكتور غالب الصاعدي، أن فرق المكافحة الميدانية المكونة من 18 فرقة أسهمت في مكافحة الجراد الصحراوي بطوره الثالث حتى الخامس بضواحي محافظتي الليث والقنفذة فيما استكشفت الفرق، الجراد الصحراوي في 364 موقعاً بمساحة إجمالية بلغت 65064 هكتاراً.وبين الصاعدي أن فرق الصحة النباتية بمساندة الإدارة العامة لمكافحة الجراد الصحراوي بالمركز تواصل أعمالها حاليًا في شمال الشاقة الشمالية بالليث وخبت ريعان شمال شرق محافظة القنفذة بهدف الحد من خطرها ومنع انتشارها.ودعا الصاعدي إلى الإبلاغ الفوري عند رؤية أي تجمعات للجراد عن طريق نظام البلاغات الموحد "بلغ"، مطالباً أصحاب المناحل والمواشي بأهمية أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن أماكن تواجد الجراد.