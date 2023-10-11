"وقاء" مكة يكافح الجراد في 41 موقعًا بالليث والقنفذة

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قام
فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها
"وقاء"، بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في وحدة المركز بمحافظة القنفذة, بمكافحة
الجراد الصحراوي خلال الأيام الماضية، بمساحات بلغت 690 هكتاراً وذلك في 41 موقعًا بمحافظتي
الليث والقنفذة.
18 فرقة
أسهمت في مكافحة الجراد الصحراوي
وأوضح مدير الفرع، الدكتور غالب الصاعدي، أن فرق المكافحة
الميدانية المكونة من 18 فرقة أسهمت في مكافحة الجراد الصحراوي بطوره الثالث حتى الخامس
بضواحي محافظتي الليث والقنفذة فيما استكشفت الفرق، الجراد الصحراوي في 364 موقعاً
بمساحة إجمالية بلغت 65064 هكتاراً.
وبين الصاعدي أن فرق الصحة النباتية بمساندة الإدارة العامة لمكافحة الجراد الصحراوي بالمركز تواصل أعمالها حاليًا في شمال الشاقة الشمالية بالليث وخبت ريعان شمال شرق محافظة القنفذة بهدف الحد من خطرها ومنع انتشارها.