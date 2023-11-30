وفق 6 ضوابط.. السماح لإدارات التعليم باستثمار الأصول وتنويع الدخل

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أكدت وزارة التعليم أنها استحدثت إدارات بمختلف المناطق التعليمية والمحافظات تحت مسمَّى "الاستثمار والشراكات"؛ بهدف تنويع مصادر الدخل، وتحقيق الاستثمار الأمثل لأصولها وفقا لـ6 ضوابط. اضافة اعلان

ويستهدف ذلك الإسهام في تحقيق الاستدامة والتنمية الشاملة، وبحث فرص الشراكة بين شركات تطوير التعليم والقطاع الخاص.





الالتزام بالتشريعات واللوائح



5 ضوابط للاستثمار



وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالتشريعات واللوائح الخاصة بالاستثمار والتخصيص، وحصر الأصول القابلة للاستثمار ومشروعات الصرف المستهدف تنفيذها عن طريق وفورات عوائد استثمار أصول الإدارة، وفقا لـ"المدينة".كما تضمنت الضوابط التأكد من وجود احتياج فعلي لهذه المشروعات وإعداد دراسات الجدوى والخطط الاستثمارية ونطاق العمل والمواصفات والتكاليف التقديرية الخاصة بالمشروعات المراد الصرف عليها من العوائد الاستثمارية.وشددت الوزارة على عرض وتسويق الفرص للمستثمرين ودراسة الطلبات المحددة (قصيرة - طويلة الأجل) وفق المعايير والضوابط، والتحقق من عدم وجود احتياج مؤقت للأصول المراد إسناد استثمارها بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.- ضرورة الالتزام بالتشريعات الخاصة.- بالاستثمار والتخصيص.- حصر الأصول القابلة للاستثمار.- التأكد من وجود احتياج فعلي للمشروعات.- إعداد دراسات الجدوى والخطط الاستثمارية.- عرض وتسويق الفرص للمستثمرين.