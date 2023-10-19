وفقا للائحة تقويم الطالب.. تنظيم لإعادة إصدار شهادة إتمام الثانوية

أ أ

أعلن مدير إدارة الاختبارات والقبول في الإدارة العامة للتعليم في الأحساء محمد الدوسري، عن تفاصيل تنظيم صدر في لائحة تقويم الطالب الجديدة، ودليل أنظمة وإجراءات الاختبارات. اضافة اعلان





تفاصيل اللائحة



الاشتراطات والضوابط



وتتضمن اللائحة، إعادة إصدار شهادة إتمام المرحلة الثانوية، واستقبال الطلبات حتى 20 أكتوبر الجاري لإدارة الاختبارات والقبول «بنين، بنات» لاستكمال الإجراءات، وفقا لـ"الوطن".أيضا يتيح التنظيم للطالب الحاصل على شهادة إتمام المرحلة الثانوية، التقدم بطلب الحصول على شهادة «حديثة» بنفس المعدل السابق، بإجراء اختبار له وفق تنظيم إعادة إصدار شهادة المرحلة الثانوية، واصفًا ذلك بتجديد تاريخ التخرج فقط ولن يتغير المعدل.01- أن يتقدم الطالب السعودي لمدرسة حكومية.02- أن يكون قد مضى على شهادة الطالب 5 سنوات فأكثر.03- حصول الطالب على شهادة جميع صفوف المرحلة الثانوية من السعودية.04- التحقق من إتمام شهادة المرحلة الثانوية للأعوام القديمة05- تمنح للطالب فرصة إعادة إصدار شهادة إتمام المرحلة الثانوية مرة واحدة خلال رحلته التعليمية.