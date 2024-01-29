الإثنين، 17 رجب 1445 ، 29 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

وفاة سائق وإصابة 5 طالبات بجامعة بيشة في حادث سير

حادث سير
بقايا الحافلة التي تعرضت للحادث
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

توفي سائق وأصيبت خمس طالبات في انقلاب حافلة تابعة لجامعة بيشة اليوم.

تفاصيل الحادث

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة "عكاظ"، فقد تعرضت حافلة نقل طالبات تابعة لجامعة بيشة، صباح اليوم الاثنين، لحادثة انقلاب بعد انحرافها واصطدامها بصبات خرسانية أثناء رحلتها الصباحية، قادمة من مركز الزرق بمحافظة تثليث، وعلى متنها عدد من الطالبات للدراسة بشطر البنات في المحافظة.اضافة اعلان
وأفادت الصحية بوفاة سائق الحافلة، وإصابة خمس طالبات في الحادث، تم نقلهن إلى مستشفى تثليث العام. 
وهرعت الجهات الأمنية والإسعافية إلى موقع الحادث، وتم عمل الإجراءات اللازمة،

اقرأ أيضا

حيل ماكرة.. دوريات الأمن تُفاجئ تجار السموم وتحبط مخططانهم بهذه المناطق

دراسة جديدة.. تشخيص الاكتئاب من خلال العين

"الغطاء النباتي" يزرع 12 ألف شجرة سدر بلدي في روضة غسلة بمحافظة شقراء

تنبيه عاجل لـ"المرور" بشأن مدة وطريقة القيادة بالرخصة الدولية

حساب المواطن لشهر فبراير.. رابط الاستعلام عن الدفعة 75

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

طلاب المدراس 10:08 م السبت، 20 يناير 2024

60 طالباً وطالبة من 15 جامعة سعودية يشاركون في "هاكثون المسؤولية المجتمعية"

اقرأ أيضا

GFATfpnWAAAEjX4
2:37 م الإثنين، 29 يناير 2024

شرطة الدمام تتحرك للقبض على شخصين ظهرا بفيديو وارتكبا فعلا شنيعًا

وزارة التجارة
2:24 م الإثنين، 29 يناير 2024

"التجارة" تستدعي 552 مكيف "يونيون إير" 2023 لهذا السبب

وزارة الخارجية
2:23 م الإثنين، 29 يناير 2024

الخارجية: المملكة تحث كافة الداعمين لـ "الأونروا" إلى الاضطلاع بدورهم الإنساني

مرور جده
2:18 م الإثنين، 29 يناير 2024

"المرور": مخالفة المراوغة بين المركبات تصل لـ 6 آلاف ريال

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

منصة احكام
5:38 م الإثنين، 29 يناير 2024

هل يلزم الإعلان في الصحيفة ضمن مرحلة دراسة طلبات التملك؟ إحكام توضح

حساب المواطن - التسجيل
5:02 م الإثنين، 29 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن لشهر فبراير.. طريقة تقديم اعتراض على عدم الأهلية

تاشيرة خروج - الغاء تاشيرة خروج - مقيم - الجوازات
4:26 م الإثنين، 29 يناير 2024

"الجوازات" توضح إجراءات تجديد الإقامة في المؤسسة المسجون صاحبها

رقم-مرور-جدة-768x512
4:07 م الإثنين، 29 يناير 2024

تنبيه عاجل لـ"المرور" بشأن مدة وطريقة القيادة بالرخصة الدولية

أرامكو
2:19 م الإثنين، 29 يناير 2024

عاجل.. راتب وسكن وتأمين.. أرامكو تعلن بدء التقديم في برنامج تدريب طلاب الكليات المهنية

أخبار السعودية
1:38 م الإثنين، 29 يناير 2024

أخبار السعودية.. كم يومًا تبقى على صرف حساب المواطن؟ ووظائف بالهيئة الملكية بالجبيل