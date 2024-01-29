وفاة سائق وإصابة 5 طالبات بجامعة بيشة في حادث سير

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توفي سائق وأصيبت خمس طالبات في انقلاب حافلة تابعة لجامعة بيشة اليوم.





تفاصيل الحادث



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وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة "عكاظ"، فقد تعرضت حافلة نقل طالبات تابعة لجامعة بيشة، صباح اليوم الاثنين، لحادثة انقلاب بعد انحرافها واصطدامها بصبات خرسانية أثناء رحلتها الصباحية، قادمة من مركز الزرق بمحافظة تثليث، وعلى متنها عدد من الطالبات للدراسة بشطر البنات في المحافظة.وأفادت الصحية بوفاة سائق الحافلة، وإصابة خمس طالبات في الحادث، تم نقلهن إلى مستشفى تثليث العام.وهرعت الجهات الأمنية والإسعافية إلى موقع الحادث، وتم عمل الإجراءات اللازمة،