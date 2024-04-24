وظائف "تعليم الليث" لشغل إدارات ووكالات المدارس للعام الدراسي 1446هـ

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أعلنت
إدارة التعليم بمحافظة الليث عن بدء التقديم للعمل في التشكيلات المدرسية؛ لسد
الاحتياج المتوقع في إدارات ووكالات مدارس البنين والبنات للعام الدراسي القادم
1446هـ.
بدء التسجيل في وظائف تعليم الليث ودعا
المتحدث الرسمي لتعليم الليث، الدكتور محمد بن أحمد العاقل، الراغبين والراغبات
ممن تنطبق عليهم ضوابط التكليف التسجيل في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الخميس
الموافق 1445/10/23 هـ عبر رابط البنين: (من هنا) ، ورابط
البنات: (من هنا) .
المستندات المطلوبة وأكد العاقل، أن على المتقدمين والمتقدمات تسليم
المستندات المطلوبة عند التقديم مكتملة إلى الإشراف التربوي قبل إجراء الاختبار
التحريري، وهي: صور من المؤهل الأكاديمي، والدبلوم التربوي، وأعلى مؤهل، والهوية
الوطنية، والدورات التدريبية، وشهادات الشكر.
يأتي هذا بالإضافة إلى نموذج الترشيح للتشكيلات المدرسية مع تعبئة استمارتي تقويم المعلم المرشح من المشرف المتخصص ومن مدير المدرسة، مشيرًا إلى أن التقديم يشمل المعلمين المنقولين والمعلمات المنقولات إلى تعليم الليث في حركة النقل الخارجي لهذا العام 1445هـ.