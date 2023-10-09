وضع مطب صناعي بدون تصريح مخالفة جسيمة.. تعرف على عقوبتها

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، غرامة المطبات الصناعية، وهي
وضع مطبات صناعية دون موافقة من الجهات المختصة، بـ 10 آلاف ريال.
وتتضاعف الغرامة في حال التكرار، كما حددت غرامة إزالة مطب نظامي لتهدئة السرعة أو جزء منه دون إذن الجهات المختصة بـ5 آلاف ريال، مع مضاعفة الغرامة عند التكرار.
وفرضت غرامة على عدم الالتزام بالمواصفات القياسية لوضع المطبات 3 آلاف
ريال، مع مضاعفة الغرامة عند التكرار، وصنفت الوزارة جميع المخالفات جسيمة.
المواصفات القياسية للمطبات
وصنفت الوزارة مخالفات الأرصفة العامة وأرصفة المنازل في الطرق والشوارع،
وتشتمل على إتلاف الأرصفة العامة وأرصفة المنازل وحافاتها بأي وسيلة كانت، وتطبق
عليها غرامة 5 آلاف ريال.
مخالفات الأرصفة العامة
توقيع مخالفة على إضافة الأسفلت فوق الرصيف، لتعديل المسار، بواقع 5 آلاف ريال، مع مضاعفة الغرامة عند التكرار.
وبلغت مخالفة خلط الإسمنت على الأسفلت وأرصفة الشوارع بغرامة 10 آلاف ريال،
مع مضاعفة الغرامة، وذلك لحماية مسارات المشاة، ومنع التعدي على الأرصفة.
خلط الإسمنت على الأسفلت
جاءت الغرامات للحفاظ على جودة وكفاءة الطرق وسلامة مستخدميها، ومنع انتشار المطبات المخالفة للمواصفات. وأكدت الوزارة أن الالتزام بالأنظمة يحمي الجميع من المخالفات.
1ـ وضع مطبات صناعية دون موافقة من الجهات المختصة: 10 آلاف ريال
المخالفات وقيمة الغرامة
2ـ إزالة مطب نظامي لتهدئة السرعة أو جزء منه دون إذن الجهات المختصة: 5 آلاف ريال
3- خلط الإسمنت على الأسفلت وأرصفة الشوارع: 10 آلاف ريال
4ـ إضافة أسفلت فوق الرصيف لتعديل المسار: 5 آلاف ريال