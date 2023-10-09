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صحيفة تواصل الالكترونية

وضع مطب صناعي بدون تصريح مخالفة جسيمة.. تعرف على عقوبتها

مطب عشوائي
المطبات الصناعية
أ أ
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حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، غرامة المطبات الصناعية، وهي وضع مطبات صناعية دون موافقة من الجهات المختصة، بـ 10 آلاف ريال. اضافة اعلان
وتتضاعف الغرامة في حال التكرار، كما حددت غرامة إزالة مطب نظامي لتهدئة السرعة أو جزء منه دون إذن الجهات المختصة بـ5 آلاف ريال، مع مضاعفة الغرامة عند التكرار.


المواصفات القياسية للمطبات

وفرضت غرامة على عدم الالتزام بالمواصفات القياسية لوضع المطبات 3 آلاف ريال، مع مضاعفة الغرامة عند التكرار، وصنفت الوزارة جميع المخالفات جسيمة.


مخالفات الأرصفة العامة

وصنفت الوزارة مخالفات الأرصفة العامة وأرصفة المنازل في الطرق والشوارع، وتشتمل على إتلاف الأرصفة العامة وأرصفة المنازل وحافاتها بأي وسيلة كانت، وتطبق عليها غرامة 5 آلاف ريال.
توقيع مخالفة على إضافة الأسفلت فوق الرصيف، لتعديل المسار، بواقع 5 آلاف ريال، مع مضاعفة الغرامة عند التكرار.


خلط الإسمنت على الأسفلت

وبلغت مخالفة خلط الإسمنت على الأسفلت وأرصفة الشوارع بغرامة 10 آلاف ريال، مع مضاعفة الغرامة، وذلك لحماية مسارات المشاة، ومنع التعدي على الأرصفة.
جاءت الغرامات للحفاظ على جودة وكفاءة الطرق وسلامة مستخدميها، ومنع انتشار المطبات المخالفة للمواصفات. وأكدت الوزارة أن الالتزام بالأنظمة يحمي الجميع من المخالفات.


المخالفات وقيمة الغرامة

1ـ وضع مطبات صناعية دون موافقة من الجهات المختصة: 10 آلاف ريال
2ـ إزالة مطب نظامي لتهدئة السرعة أو جزء منه دون إذن الجهات المختصة: 5 آلاف ريال
3- خلط الإسمنت على الأسفلت وأرصفة الشوارع: 10 آلاف ريال
4ـ إضافة أسفلت فوق الرصيف لتعديل المسار: 5 آلاف ريال

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