وضع مطب صناعي بدون تصريح مخالفة جسيمة.. تعرف على عقوبتها

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حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، غرامة المطبات الصناعية، وهي وضع مطبات صناعية دون موافقة من الجهات المختصة، بـ 10 آلاف ريال. اضافة اعلان

وتتضاعف الغرامة في حال التكرار، كما حددت غرامة إزالة مطب نظامي لتهدئة السرعة أو جزء منه دون إذن الجهات المختصة بـ5 آلاف ريال، مع مضاعفة الغرامة عند التكرار.





المواصفات القياسية للمطبات





مخالفات الأرصفة العامة





خلط الإسمنت على الأسفلت





المخالفات وقيمة الغرامة



وفرضت غرامة على عدم الالتزام بالمواصفات القياسية لوضع المطبات 3 آلاف ريال، مع مضاعفة الغرامة عند التكرار، وصنفت الوزارة جميع المخالفات جسيمة.وصنفت الوزارة مخالفات الأرصفة العامة وأرصفة المنازل في الطرق والشوارع، وتشتمل على إتلاف الأرصفة العامة وأرصفة المنازل وحافاتها بأي وسيلة كانت، وتطبق عليها غرامة 5 آلاف ريال.توقيع مخالفة على إضافة الأسفلت فوق الرصيف، لتعديل المسار، بواقع 5 آلاف ريال، مع مضاعفة الغرامة عند التكرار.وبلغت مخالفة خلط الإسمنت على الأسفلت وأرصفة الشوارع بغرامة 10 آلاف ريال، مع مضاعفة الغرامة، وذلك لحماية مسارات المشاة، ومنع التعدي على الأرصفة.جاءت الغرامات للحفاظ على جودة وكفاءة الطرق وسلامة مستخدميها، ومنع انتشار المطبات المخالفة للمواصفات. وأكدت الوزارة أن الالتزام بالأنظمة يحمي الجميع من المخالفات.1ـ وضع مطبات صناعية دون موافقة من الجهات المختصة: 10 آلاف ريال2ـ إزالة مطب نظامي لتهدئة السرعة أو جزء منه دون إذن الجهات المختصة: 5 آلاف ريال3- خلط الإسمنت على الأسفلت وأرصفة الشوارع: 10 آلاف ريال4ـ إضافة أسفلت فوق الرصيف لتعديل المسار: 5 آلاف ريال