وضع كارثي.. متحدث مركز "الملك سلمان للإغاثة": غزة تحتاج 800 شاحنة يوميًا (فيديو)

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أعلن متحدث مركز "الملك سلمان للإغاثة"، الدكتور سامر الجطيلي، أن قطاع غزة يحتاج إلى 800 شاحنة يوميًا لتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان. اضافة اعلان

وقال لفضائية "الإخبارية": المشهد الإنساني في غزة معقد جدًا، ويسير نحو كارثة إنسانية، حيث يتوقع حدوث مجاعة، ونقص أغذية للأطفال".





لا مستشفيات في شمالي غزة



800 شاحنة يوميًـا







د. سامر الجطيلي متحدث مركز الملك سلمان لـ pic.twitter.com/t4mcCSV1d8 #برنامج_120 فيديو | غزة تحتاج 800 شاحنة يوميا على مدى 3 أسابيع..د. سامر الجطيلي متحدث مركز الملك سلمان لـ #الإخبارية : المشهد الإنساني في غزة معقد جدا، فشمالها خال من المستشفيات تماما نتيجة القصف وبناها التحتية الطبية مدمرة #الحملة_السعودية_لإغاثة_فلسطين December 22, 2023

وأضاف الجطيلي، أن منطقة شمالي غزة - حيث يعيش أكثر من 800 ألف شخص - لا يوجد فيها أية مستشفيات، بعد أن تم تدمير كل البنى التحتية للمنظومة الصحية.ولفت إلى أن عدد شاحنات المساعدات لايتجاوز 100 شاحنة يوميًا في الوقت الراهن، بينما في الأحوال العادية كان يدخل 500 شاحنة قبل اندلاع الحرب.وشدد الجطيلي على أن القطاع يحتاج إلى إدخال 800 شاحنة يوميًـا في ظل المجاعة والكارثة التي يتعرض لها لفترة تتراوح ما بين ثلاثة أسابيع إلى شهر، من أجل تغطية الفجوة الكبيرة بين ما يتم إدخاله والاحتياج الفعلي، وفقًا لتقارير منظمة الأمم المتحدة.