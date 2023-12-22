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وضع كارثي.. متحدث مركز "الملك سلمان للإغاثة": غزة تحتاج 800 شاحنة يوميًا (فيديو)

دخول شاحنات المساعدات إلى معبر رفح 5
جانب من المساعدات لقطاع غزة
أ أ
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أعلن متحدث مركز "الملك سلمان للإغاثة"، الدكتور سامر الجطيلي، أن قطاع غزة يحتاج إلى 800 شاحنة يوميًا لتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان.اضافة اعلان
وقال لفضائية "الإخبارية": المشهد الإنساني في غزة معقد جدًا، ويسير نحو كارثة إنسانية، حيث يتوقع حدوث مجاعة، ونقص أغذية للأطفال".

لا مستشفيات في شمالي غزة 

وأضاف الجطيلي، أن منطقة شمالي غزة - حيث يعيش أكثر من 800 ألف شخص - لا يوجد فيها أية مستشفيات، بعد أن تم تدمير كل البنى التحتية للمنظومة الصحية. 
ولفت إلى أن عدد شاحنات المساعدات لايتجاوز 100 شاحنة يوميًا في الوقت الراهن، بينما في الأحوال العادية كان يدخل 500 شاحنة قبل اندلاع الحرب.

800 شاحنة يوميًـا 

وشدد الجطيلي على أن القطاع يحتاج إلى إدخال 800 شاحنة يوميًـا في ظل المجاعة والكارثة التي يتعرض لها لفترة تتراوح ما بين ثلاثة أسابيع إلى شهر، من أجل تغطية الفجوة الكبيرة بين ما يتم إدخاله والاحتياج الفعلي، وفقًا لتقارير منظمة الأمم المتحدة.   


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