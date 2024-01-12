وصول 5100 طن من المساعدات الغذائية والدوائية السعودية لقطاع غزة (فيديو)

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وصلت شاحنات تحمل مساعدات المملكة إلى ميناء بورسعيد، عبر الجسر البري، في طريقها إلى قطاع غزة عبر مدينة العريش.





وصول حافلات المساعدات السعودية الى العريش اضافة اعلان



550 حافلة مساعدات سعودية مجهزة لأهل غزة



5100 طن من المواد الغذائية والطبية والإيوائية



إغاثة الشعب الفلسطيني



تسيير رحلات إغاثية عبر جسرين جوي وبحري







مراسل pic.twitter.com/GuhiTaPHOT فيديو | "أكثر من 5000 طن من المساعدات السعودية"..مراسل #الإخبارية : وصول مساعدات إغاثية سعودية جديدة إلى مدينة العريش تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة، ويبلغ إجمالي حجم المساعدات السعودية أكثر من 5000 طنا عبر الجسرين البري والبحري #نشرة_النهار January 12, 2024

وتستعد الحافلات للدخول في العمق الفلسطيني من خلال التنسيق بين الهلال الأحمر المصري ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.ويصل عدد الشاحنات إلى 550 شاحنة، وصل منها بالفعل ما يقرب من 300 شاحنة، وهناك المزيد من هذه القافلة سوف يصل خلال الساعات القليلة المقبلة تمهيدًا للدخول إلى قطاع غزة.ويقدر حجم المساعدات الذي وصل من المملكة برًا وجوًا وبحرًا حتى اليوم بأكثر من 5100 طن من المواد الغذائية والطبية والإيوائية عبر الجسرين البري والبحري.وسيّر مركز الملك سلمان للإغاثة جسرين «جوي وبحري» لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، شمل الجسر الجوي حتى الآن 38 طائرة إغاثية تحمل على متنها السلال الغذائية والحقائب الإيوائية والمواد الطبية.فيما شمل الجسر البحري إرسال 5 بواخر تحمل على متنها المستلزمات الطبية لسد حاجة المستشفيات هناك، فضلاً عن المواد الغذائية والإيوائية.وبلغ إجمالي وزن حمولة الجسرين «الجوي والبحري» 5112، إضافة إلى إرسال 20 سيارة إسعاف.فيما بلغت تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ بدء الحملة أكثر من نصف مليار ريال سعودي.