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وصول 5100 طن من المساعدات الغذائية والدوائية السعودية لقطاع غزة (فيديو)

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المساعدت السعودية لقطاع غزة
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وصلت شاحنات تحمل مساعدات المملكة إلى ميناء بورسعيد، عبر الجسر البري، في طريقها إلى قطاع غزة عبر مدينة العريش.

وصول حافلات المساعدات السعودية الى العريشاضافة اعلان

وتستعد الحافلات للدخول في العمق الفلسطيني من خلال التنسيق بين الهلال الأحمر المصري ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

550 حافلة مساعدات سعودية مجهزة لأهل غزة

ويصل عدد الشاحنات إلى 550 شاحنة، وصل منها بالفعل ما يقرب من 300 شاحنة، وهناك المزيد من هذه القافلة سوف يصل خلال الساعات القليلة المقبلة تمهيدًا للدخول إلى قطاع غزة.

5100 طن من المواد الغذائية والطبية والإيوائية

ويقدر حجم المساعدات الذي وصل من المملكة برًا وجوًا وبحرًا حتى اليوم بأكثر من 5100 طن من المواد الغذائية والطبية والإيوائية عبر الجسرين البري والبحري.

إغاثة الشعب الفلسطيني

وسيّر مركز الملك سلمان للإغاثة جسرين «جوي وبحري» لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، شمل الجسر الجوي حتى الآن 38 طائرة إغاثية تحمل على متنها السلال الغذائية والحقائب الإيوائية والمواد الطبية.
فيما شمل الجسر البحري إرسال 5 بواخر تحمل على متنها المستلزمات الطبية لسد حاجة المستشفيات هناك، فضلاً عن المواد الغذائية والإيوائية.

تسيير رحلات إغاثية عبر جسرين جوي وبحري

وبلغ إجمالي وزن حمولة الجسرين «الجوي والبحري» 5112، إضافة إلى إرسال 20 سيارة إسعاف.
فيما بلغت تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ بدء الحملة أكثر من نصف مليار ريال سعودي.


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