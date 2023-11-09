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وصول الطائرة السعودية الأولى لإغاثة الفلسطينيين إلى مطار العريش (فيديو)

الحملة الشعبية للتبرع للفلسطينيين
حملة سعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة
أ أ

نشرت فضائية "الإخبارية"، مقطع فيديو يظهر وصول الطائرة السعودية الأولى لإغاثة الشعب الفلسطيني إلى مطار العريش المصري، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.اضافة اعلان
وتحمل الطائرة الإغاثية السعودية الأولى، متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد إغاثية وإيوائية بوزن إجمالي يبلغ 35 طنًا.
ويأتي ذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.



جسر جوي 

 وأكد معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في تصريح صحفي لوكالة الأنباء السعودية، أن هذه المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة تجسد ما تتصف به حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من حس إنساني نبيل وحرص كبير على مساعدة الأشقاء والأصدقاء في جميع أنحاء العالم، عملاً بما يقتضيه النهج القويم الذي دأبت عليه المملكة منذ نشأتها.
 وبين أن هذا الجسر الجوي سوف يستمر خلال الأيام القادمة ويدرس المركز مدى إمكانية تسيير جسر بحري وفقًا للاحتياج وسرعة الوصول.

الدور الإنساني للمملكة

وأكد الدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة في مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن، وتجسد عمق العلاقات الأخوية وأواصر القربى المتينة التي تربط بين المملكة وفلسطين.
 ودعا المستشار بالديوان الملكي، المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه من دعم للدول والشعوب الشقيقة والصديقة.

تنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني

وصرح المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور سامر الجطيلي لفصائية "الإخبارية": "المساعدات تم اختيارها من خلال التنسيق المتواصل مع الهلال الأحمر الفلسطيني".
وأوضح، أن "المساعدات السعودية للأشقاء الفلسطينيين تحتوي على مستلزمات طبية متكاملة ومواد غذائية وإيوائية".

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مغادرة الطائرة السعودية الأولى لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

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