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صحيفة تواصل الالكترونية

وصول الطائرة الإغاثية الـ 4 إلى ليبيا لمساعدة متضرري الفيضانات

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الطائرة الإغاثية الـ 4 إلى ليبيا
أ أ
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وصلت طائرة المملكة الإغاثية الرابعة متجهة إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي، وذلك بعدما غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض.اضافة اعلان

الطائرة تحمل على متنها 90 طنا من المساعدات

وتحمل الطائرة على متنها 90 طنًا من المساعدات الغذائية والإيوائية؛ لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة.

المساعدات بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين

ويأتي هذا إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية للمتضررين من الفيضانات.


 كما يأتي ذلك امتدادًا لدعم المملكة المتواصل للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.

تسليم المساعدات بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي

 وسيقوم فريق مختص من المركز بالإشراف على عملية تسليم المساعدات بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي.

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