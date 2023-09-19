وصول الطائرة الإغاثية الـ 4 إلى ليبيا لمساعدة متضرري الفيضانات

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وصلت
طائرة المملكة الإغاثية الرابعة متجهة إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي،
وذلك بعدما غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
الطائرة تحمل على متنها 90 طنا من المساعداتوتحمل
الطائرة على متنها 90 طنًا من المساعدات الغذائية والإيوائية؛ لتوزيعها على المتضررين
من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة.
المساعدات بتوجيهات خادم الحرمين الشريفينويأتي
هذا إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب
السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
- حفظهما الله - لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات غذائية
وإيوائية للمتضررين من الفيضانات.
كما يأتي ذلك امتدادًا لدعم المملكة المتواصل للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.