السبت، 01 ربيع الأول 1445 ، 16 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

إنفاذا لتوجيهات القيادة

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الأولى إلى ليبيا

مساعدات سعودية لليبيا
مساعدات سعودية لليبيا
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
 وصلت إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الأولى تحمل على متنها 90 طناً من المساعدات الغذائية والإيوائية؛ لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة.اضافة اعلان

توجيهات القيادة الرشيدة


يأتي لك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لإغاثة المتضررين من الفيضانات.

تسليم المساعدات


 وسيشرف فريق مختص من المركز على عملية تسليم المساعدات بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي.
 ويأتي ذلك امتداداً لدعم المملكة المتواصل للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.

اقرأ أيضا

التمور
9:36 م السبت، 16 سبتمبر 2023

مهرجان العلا للتمور يسجل رقما قياسيا في أسبوعه الثاني

حدائق العاصمة
8:44 م السبت، 16 سبتمبر 2023

توجيه عاجل من أمين منطقة الرياض بشأن أسوار الحدائق

ffd9f8db-5933-4246-97d3-ec2e732b5929
8:07 م السبت، 16 سبتمبر 2023

"حوطة بني تميم العام" يشخص ويعالج حالة مرضية نادرة

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
6:39 م السبت، 16 سبتمبر 2023

توضيح مهم من التأمينات الاجتماعية بشأن صرف مستحقات عامل ترك وظيفته

اقرأ أيضا

التعليم تنشر جداول دروس الحصص من الأسبوع الخامس لكافة المراحل الدراسية

وزير الخارجية يرأس وفد المملكة في قمة مجموعة الدول "الـ77+الصين"

هل وثيقة العمل الحر تتيح نقل كفالة العمالة.. مساند يوضح؟

"التغذية الصحية" تكشف عن 50 حالة مرضية في القطيف

الديوان الملكي: وفاة الأمير خالد بن محمد بن عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 6:09 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

المملكة: سنستمر في إرسال المساعدات إلى ليبيا مهما تطلب الأمر

خادم الحرمين وولي العهد 6:50 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس المجلس الرئاسي الليبي في ضحايا الإعصار

صثقصثقصث ص 4:11 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

مجلس الوزراء يوافق على تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

صثصضثصضقثضقثصثف 3:36 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

أمر ملكي عاجل بترقية قيادات في عدد من الوزارات

اقرأ أيضا

ولي العهد
4:07 م السبت، 16 سبتمبر 2023

ولي العهد يغادر سلطنة عمان عقب زيارة خاصة التقى خلالها السلطان هيثم بن طارق

نوابغ المستقبل
4:02 م السبت، 16 سبتمبر 2023

غداً.. إعلان الدفعة الثانية من المتأهلين لبرنامج "نوابغ المستقبل"

انذار-احمر-مكة-امطار-الارصاد-768x440
3:04 م السبت، 16 سبتمبر 2023

متحدث الوطني للأرصاد يكشف العلاقة بين الحالة الجوية بجازان والعاصمة المقدسة

امطار المدينة
3:03 م السبت، 16 سبتمبر 2023

متبقي 6 ساعات.. الأرصاد تصدر تحذيرًا على المدنية المنورة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حدائق العاصمة
8:44 م السبت، 16 سبتمبر 2023

توجيه عاجل من أمين منطقة الرياض بشأن أسوار الحدائق

IMG-20230916-WA0009
8:41 م السبت، 16 سبتمبر 2023

الصحة العالمية تكشف أحدث إحصائية للمفقودين في كارثة ليبيا

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
6:39 م السبت، 16 سبتمبر 2023

توضيح مهم من التأمينات الاجتماعية بشأن صرف مستحقات عامل ترك وظيفته

مساند العمالة المنزلية
5:39 م السبت، 16 سبتمبر 2023

هل وثيقة العمل الحر تتيح نقل كفالة العمالة.. مساند يوضح؟

مكافحة المخدرات
5:25 م السبت، 16 سبتمبر 2023

ضبطيات اليوم.. تجار ومهربو المخدرات يتساقطون في قبضة الأمن

ن
11:09 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

هل تنهى أسعار النفط العام الحالي عند سعر 100 دولار؟ هذا التقرير يجيب