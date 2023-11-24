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وصول أولى شحنات الجسر البحري السعودي لإغاثة المتضررين في غزة

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جانب من الشحنة
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استقبل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، الدفعة الأولى من شحنات الجسر البحري السعودي في ميناء بورسعيد بجمهورية مصر العربية.اضافة اعلان
يأتي ذلك تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.


1050 طنًا من المساعدات 

وتشتمل المساعدات على 1050 طنًا من المواد الغذائية والطبية والإيوائية للإسهام في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأفاد مركز الملك سلمان لفضائية "الإخبارية" بأن سفينة الإغاثة الثانية ستنطلق غدًا، فيما تستعد الثالثة للانطلاق يوم الثلاثاء لدعم متضرري غزة.

وصول طائرة المساعدات السعودية الـ 17 إلى العريش

في غضون ذلك، وصلت طائرة المساعدات السعودية الـ 17 إلى مطار العريش لإغاثة متضرري غزة، ضمن القوات الجوية السعودية وعلى متنها سيارات إسعاف.
 ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنساني التي تقدمها المملكة العربية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة.

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