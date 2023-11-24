وصول أولى شحنات الجسر البحري السعودي لإغاثة المتضررين في غزة

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استقبل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، الدفعة الأولى من شحنات الجسر البحري السعودي في ميناء بورسعيد بجمهورية مصر العربية.
يأتي ذلك تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.
فريق #مركز_الملك_سلمان_للإغاثة يستقبل في ميناء بورسعيد المصري الدفعة الأولى من شحنات الجسر البحري السعودي لإغاثة المتضررين في #غزةhttps://t.co/wW27Fp1O6B#الحملة_السعودية_لإغاثة_فلسطين pic.twitter.com/IEEQu3Jt5k— مركز الملك سلمان للإغاثة (@KSRelief) November 24, 2023
1050 طنًا من المساعدات وتشتمل المساعدات على 1050 طنًا من المواد الغذائية والطبية والإيوائية للإسهام في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأفاد مركز الملك سلمان لفضائية "الإخبارية" بأن سفينة الإغاثة الثانية ستنطلق غدًا، فيما تستعد الثالثة للانطلاق يوم الثلاثاء لدعم متضرري غزة.
فيديو | مركز الملك سلمان لـ #الإخبارية: لدينا 326 شاحنة متوقفة على معبر رفح تستعد للدخول إلى قطاع غزة #برنامج_120#الحملة_السعودية_لإغاثة_فلسطين pic.twitter.com/c41XGCzhA7— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 24, 2023
وصول طائرة المساعدات السعودية الـ 17 إلى العريشفي غضون ذلك، وصلت طائرة المساعدات السعودية الـ 17 إلى مطار العريش لإغاثة متضرري غزة، ضمن القوات الجوية السعودية وعلى متنها سيارات إسعاف.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنساني التي تقدمها المملكة العربية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة.
فيديو | وصول طائرة المساعدات السعودية الـ 17 إلى مطار العريش لإغاثة متضرري #غزة وهي ضمن القوات الجوية السعودية وعلى متنها سيارات إسعاف#الإخبارية pic.twitter.com/nq7JPnpkS4— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 24, 2023