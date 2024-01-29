الإثنين، 17 رجب 1445 ، 29 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الموارد البشرية يطلق "إستراتيجية التنمية الشبابية"

وزير الموارد البشرية
وزير الموارد البشرية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أطلق معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم، "إستراتيجية التنمية الشبابية" الهادفة إلى تمكين الشباب ودعمهم لتحقيق التطلعات الوطنية عبر تنمية الفرص والخيارات الشبابية بما يتلاءم مع اهتماماتهم العلمية والعملية في المجالات كافة.اضافة اعلان

دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة وتمكين الشباب

ونوّه معاليه في كلمته خلال حفل التدشين، بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة التي مكّنت الشباب وفق رؤية طموحة تأخذهم إلى آفاق أوسع وأرحب للإسهام في التنمية الوطنية الشاملة، مُبينًا أن هذه الإستراتيجية جاءت بالتعاون والشراكة مع أكثر من 30 جهة حكومية وخاصة، تُقدم للشباب مجموعة متنوعة من البرامج والمبادرات في مجالات مختلفة، أهمها الأنظمة والتشريعات للعمل الشبابي، وبناء قدرات العاملين مع الشباب، ورفع مشاركة الشباب في عملية صناعة القرار ومشاركتهم المجتمعية.
وأوضح أن تزايد نسبة الشباب في المملكة ووصولها إلى 44% من إجمالي السكان، الذين يشكلون اليوم نسبة 78% من إجمالي القوى العاملة، أوجب تصميم هذه الإستراتيجية التي تمتد حتى عام 2030م, وتنطلق من 5 ركائز كبرى أساسها ورؤيتها أن شبابنا ثروة، لتحقيق 10 أهداف إستراتيجية من بينها رفع مساهمة الشباب في التنمية، وتنفيذ 20 مبادرة، و40 مشروعاً يستهدف جميع شرائح الشباب؛ ليبقى الأثر في تعزيز مهاراتهم، ورفع مستوى تنافسيتهم عالمياً، وتقدم المملكة في مؤشرات تنمية الشباب.

صياغة السياسات والبرامج التي تسهم في تعزيز مشاركة الشباب

وشدد معاليه على أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تولي اهتماماً خاصاً بفئة الشباب، وتسعى إلى صياغة السياسات والبرامج التي تسهم في تعزيز مشاركاتهم الوطنية، ونتج عن ذلك إدماج الشباب في 24 قطاعاً حيوياً ملموساً، ليكونوا جزءاً فاعلاً في بناء مستقبلنا المشرق, مُقدماً شكره لجميع الشركاء من مؤسسات وأفراد، وكل من كانت له مساهمة في بناء "إستراتيجية التنمية الشبابية.
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تحقيق إستراتيجيتها المنبثقة من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى خلق بيئة ملائمة تسهم في تقدم ونمو الشباب، من خلال توفير الظروف الضرورية والمناسبة لتطوير قدراتهم وتعزيز قيمهم, وتسعى إلى تحسين جودة حياتهم من خلال توفير بيئات آمنة، بالإضافة إلى دعم المبادرات التي تشجع على اعتماد حياة صحية ونشطة مع مساندة الشباب في مراحلهم الانتقالية ليسهم ذلك في رفع مؤشرات أداء التنمية الشبابية في المملكة والمحافل الدولية.

اقرأ أيضا

مذكرة تعاون لتنمية المحتوى المحلي في مجال الموارد البشرية

هل يلزم الإعلان في الصحيفة ضمن مرحلة دراسة طلبات التملك؟ إحكام توضح

أخبار السعودية.. رابط الاستعلام عن حساب المواطن و"الغذاء والدواء" تتحرك ضد هؤلاء

وفاة سائق وإصابة 5 طالبات بجامعة بيشة في حادث سير

أهمها التدريب التقني.. الشورى يعقد جلسته اليوم ويوافق على عدة قرارات

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

GEcBC2qWkAA45eO 1:26 م الإثنين، 22 يناير 2024

123 برنامجًا.. وزير الموارد البشرية: هذه أبرز مكتسبات قرار توطين المهن العقارية

وزارة الداخلية 4:32 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل.. "الداخلية" تنفذ حكم الشرع بمواطن قتل زوجته بعدة طلقات نارية

اختبارات الدور الثاني 4:30 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

شروط قبول الأعذار للتغيب عن اختبار نصف العام الدراسي

وزارة الداخلية 4:02 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل.. تخلى عن شرفه وارتكب جريمة نكراء.. الداخلية تنفذ حكم الشرع بأحد المواطنين

اقرأ أيضا

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
4:52 م الإثنين، 29 يناير 2024

حيل ماكرة.. دوريات الأمن تُفاجئ تجار السموم وتحبط مخططانهم بهذه المناطق

العين1
4:35 م الإثنين، 29 يناير 2024

دراسة جديدة.. تشخيص الاكتئاب من خلال العين

المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر
4:17 م الإثنين، 29 يناير 2024

"الغطاء النباتي" يزرع 12 ألف شجرة سدر بلدي في روضة غسلة بمحافظة شقراء

رقم-مرور-جدة-768x512
4:07 م الإثنين، 29 يناير 2024

تنبيه عاجل لـ"المرور" بشأن مدة وطريقة القيادة بالرخصة الدولية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن
7:01 م الإثنين، 29 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن يكشف عن أسباب اختلاف الحد المانع بين المستفيدين

فيديو
6:00 م الإثنين، 29 يناير 2024

عاجل.. عبر منفذ البطحاء .. إحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات مخبأة بحيلة ماكرة في مركبة

وزارة الخارجية السعودية 2
5:54 م الإثنين، 29 يناير 2024

وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة وتنديدها بالهجوم على قاعدة عسكرية على الحدود الأردنية السورية

منصة احكام
5:38 م الإثنين، 29 يناير 2024

هل يلزم الإعلان في الصحيفة ضمن مرحلة دراسة طلبات التملك؟ إحكام توضح

حساب المواطن - التسجيل
5:02 م الإثنين، 29 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن لشهر فبراير.. طريقة تقديم اعتراض على عدم الأهلية

تاشيرة خروج - الغاء تاشيرة خروج - مقيم - الجوازات
4:26 م الإثنين، 29 يناير 2024

"الجوازات" توضح إجراءات تجديد الإقامة في المؤسسة المسجون صاحبها